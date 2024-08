Spezia, esordio con il Pisa. D'Angelo: "Servirà corsa e agonismo, possiamo giocarcela con tutti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iniziera' stasera il nuovo campionato di Serie B 2024/2025, lo Spezia di Luca D'Angelo esordirà domani sera contro il Pisa. A presentare la partita proprio il tecnico aquilotto: "Il Pisa ha fatto una campagna acquisti intelligente, mantenendo l’ossatura della passata stagione e inserendo calciatori molto forti, quindi sarà una partita sicuramente dura, ma noi abbiamo le capacità per mettere in difficoltà chiunque; rispetto allo scorso anno abbiamo magari lasciato qualcosa dal punto di vista tecnico, ma guadagnato in fisicità e incisività, quindi ripeto, possiamo giocarcela con tutti."

Sull'ultima partita in Coppa Italia con la Salernitana: "La squadra a Salerno ha fatto una buonissima partita, andando un po’ in difficoltà solo nel finale quando hanno iniziato a lanciare su Dia e Simy, ma avrebbero sicuramente sofferto un po' tutte le squadre in quella circostanza e penso che avremmo meritato il passaggio del turno al termine dei novanta di gioco"

Mercato: "Se dovesse partire qualcun altro sicuramente sarà sostituito, ma la partenza di Verde, come previsto, non porterà nessun innesto perché vogliamo dare spazio a Candelari che è un calciatore con grandi qualità e che può fare molto bene in quel ruolo. Abbiamo sia Bertola, che Giorgeschi che Mateju che possono giocare sul centrosinistra, se poi troveremo un calciatore entro la fine che potrà essere inserito, la società mi ha detto che lo farà, ma al momento non è un problema e siamo apposto così in quel ruolo. Giorgeschi? Ha fatto una buona annata in C, deve smaliziarsi un po’, ma ha ampi margini di crescita e già è cresciuto molto rispetto ai primi giorni del ritiro estivo."

Sulla gara di domani: "Andremo ad affrontare una gara molto importante e forte in un ambiente caldissimo, ma in primis dovremo rimanere concentrati e interpretare un’ottima gara dal punto di vista tattico, poi serviranno sicuramente agonismo e corsa per portare a casa il risultato.