Sostenibilità, anche la cosmetica sempre più sensibile al tema green

In generale "emerge una forte sensibilità del mondo della cosmetica sul fronte della sostenibilità. Si lavora essenzialmente su tre fonti, il prodotto, le materie prime che lo compongono e il suo packaging". Lo dice a Cosmoprof Worldwide Bologna, il prof. Michele Merola di Ergo srl (gruppo Tecno) spinoff della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha curato con Cosmetica Italia il primo Osservatorio sulla Sostenibilità del settore cosmetico, con i risultati del report presentati a settembre.

Il format - "Ci siamo basati su un questionario inviato alle imprese del settore, ha partecipato il 76% del campione di aziende che abbiamo selezionato. Una risposta altissima, che rappresenta oltre il 30% dell'intero fatturato del settore Per la seconda edizione ci allarghiamo anche alla filiera, quindi non solo le aziende che producono cosmetiche, ma anche quelle che producono il packaging, le materie prime e i macchinari, per avere una visione ancora più completa. Lanceremo il questionario subito dopo Cosmoprof: raccoglieremo i dati che saranno presentati a settembre all'interno della Milano Beauty Week". Le aziende, stando ai dati del report, "lavorano su ridurre l'impatto durante il processo di produzione, quindi acqua e energia in particolare, e si lavora anche sulla organizzazione, la sostenibilità dell'impresa, pure in termini sociali".

Le alternative - Sicuramente "il tema più forte di questo periodo è il tema del packaging". Le aziende "stanno facendo moltissimo in questo senso, c'è stata anche molta ricerca e sviluppo. Fino a pochi anni fa non c'erano molte alternative. Invece ad oggi ci sono, dal riciclo all'eliminare il packaging secondario o terziario, mantenendo solo quello primario, che è quello ovviamente necessario a proteggere e trasportare il prodotto". Lo conferma nel dibattito Zoe Tortini Corporate social responsibility manager di Cosmoproject, che produce skincare per conto terzi: "Prima certi cosmetici avevano anche la scatola della scatola... oggi dal mass market all'alta profumeria, la direzione è eliminare più strati possibile, Quest'anno ad esempio noi dismetteremo tutte le nostre celofanatrici secondarie, che utilizzavamo al di sopra della scatola ed è una scelta comune a molte altre aziende". Il cambiamento "in generale c'è, speriamo che il settore possa portarlo avanti abbastanza velocemente, ma non è molto semplice". Anche "per questo - spiega Luca Nobili, Responsabile Comitato sostenibilità di Bottega verde - richiederemo precisi criteri di sostenibilità anche ai nostri fornitori".

Gli strumenti - Per Merola fra i campi in cui si può migliorare "c'è fare scelte che siano solide da un punto di vista scientifico. Non scegliere un packaging piuttosto che un altro per la moda del momento, ma utilizzando strumenti come l'impronta ambientale o altri di eco-design che ci permettano soluzioni con un minore impatto ambientale. E lo stesso vale sui prodotti. Dirigere le scelte verso quelli che hanno una materia prima che è certificata, sostenibile rispetto alla materia prima tradizionale".

Le problematiche - Fra le criticità, anche in questo settore c'è il greenwashing (pratica che consiste nel presentare un'azienda, un prodotto o un servizio come ecologico, etico o sostenibile, quando in realtà non lo è, ndr): "E' un tema sicuramente centrale, su questo Cosmetica Italia sta lavorando tantissimo con le aziende proprio per diffondere le regole, perché nel frattempo anche a livello europeo le direttive sono cambiate e sono diventate ancora più stringenti. Ci sono state aziende condannate dalle autorità preposte subendo multe anche per quello che noi chiamiamo anche greenwashing inconsapevole, perché non sempre si agisce in malafede a volte non si sanno le regole. Il primo passo è la conoscenza, il secondo utilizzare criteri scientifici validi, poi vanno evitati i claim assoluti". Ad esempio "non esiste l'impatto zero, non c'è un prodotto che non abbia impatto ambientale. Questo si può ridurre con una serie di scelte, ma non posso dire che il mio prodotto è a impatto zero".

