Soccorritori e infermieri aggrediti a Genova, Carrubba (Croce Bianca): "Maggiori tutele per chi opera in prima linea"

Dopo l’aggressione avvenuta nella tarda serata del 14 marzo, dove un ragazzo italiano di 19 anni sotto effetto di LSD ha aggredito prima i soccorritori del Distaccamento di Carignano all’interno della Galleria Nino Bixio, poi gli infermieri del Pronto soccorso del Galliera una volta giunto in ospedale, (leggi qui) il Presidente della Croce Bianca Genovese, Walter Carrubba, lancia la richiesta di aiuto per gli operatori: “Occorre uno sforzo maggiore per salvaguardare i soccorritori e più in generale gli operatori sanitari, questo caso non è il primo e non sarà purtroppo l’ultimo”.

L'allarme - “Dopo un lungo periodo di scarsa violenza, a parte sporadici episodi in ospedale - prosegue - è diventato sempre più difficile svolgere il nostro compito a causa di una recrudescenza delle aggressioni dovuta anche a una maggiore diffusione di sostanze illegali: da inizio anno abbiamo soccorso più di 60 persone, in buona parte giovani e giovanissimi, per patologie correlate all’abuso di sostanze”.

Collaborazione con le forze di polizia - “Il ragazzo soccorso ieri sera, nell’immediato non appariva violento e abbiamo tentato più volte di convincerlo a sottoporsi alle cure del pronto soccorso, come sempre facciamo in questi casi; tuttavia, in interventi simili a questo in cui si sospetti l’abuso di sostanze, occorrerebbe sempre l’appoggio delle forze dell’ordine, a prescindere da una manifesta violenza. Durante un’alterazione psicofisica si perde il controllo, ma la gestione di questi episodi non è così semplice, e ancor meno semplice è difendersi”, afferma Carrubba.

Cos' è cambiato - “Durante il periodo pandemico eravamo considerati ‘degli eroi’, in seguito il Decreto-legge 137/2024 ha introdotto “misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari” e modifiche al Codice penale e di Procedura penale, aggravando le pene previste dall’articolo 583-quater C.P. introdotto nel 2007 (reclusione da due a cinque anni in caso di lesioni a personale sanitario). Tuttavia all’art. 382-bis del Codice di procedura penale, nel prevedere l’arresto in flagranza, si fa riferimento a fatti “commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie”; ci auguriamo che siano presto introdotte tutele specifiche anche per aggressioni, minacce e lesioni che avvengono fuori dalle mura delle strutture, ovvero per le strade nelle quali siamo in prima linea, salvo che le ambulanze siano considerate pertinenze di strutture sanitarie.”

Danni materiali ed economici - “Occorre inoltre una maggior tutela legale per consentire una difesa contenitiva dei pazienti violenti e per assistere gli operatori durante le quasi inevitabili e infinite cause in tribunale: chi pagherebbe gli avvocati, oltre l’infortunio per il dipendente a carico dell’Inail? Inoltre, posto che il danno alla persona è primario, se il ragazzo di ieri sera avesse sfasciato l’ambulanza, chi avrebbe risarcito la nostra Pubblica Assistenza, considerando il costo di decine di migliaia di euro delle attrezzature e dei mezzi?”, chiosa il Presidente della Croce Bianca Genovese.

Solidarietà - “Esprimo la massima solidarietà, personale e dell’intera Organizzazione -conclude Carrubba- alla nostra squadra e agli infermieri dell’Ospedale Galliera, sempre in prima linea come noi”.

