Skriniar, c'è la firma con il Psg. Ma l'Inter cerca l'intesa per la cessione a gennaio

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha firmato il contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain per i prossimi cinque anni. Il giocatore lo avrebbe già confidato ai compagni di squadra, l'Inter tuttavia sta cercando di cedere il giocatore già nella sessione invernale di mercato per non perderlo a parametro zero a giugno.

Il Psg dal canto suo potrebbe accellerare per regalare subito Skriniar all'allenatore Galtier, ma per l'offerta dei paraigini non supererà i 15 milioni di euro già messi sul piatto. Sono in corso i contatti tra i presidenti dei due club, c'è tempo fino a martedì 31 gennaio quando chiuderà la sessione del mercato in Francia

Nel frattempo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, uomini mercato nerazzurri, si stanno muovendo per cercare un sostituto del difensore slovacco.