Siemens Mobility e Ruhrbahn digitalizzano il più grande sistema di interblocco ferroviario leggero d’Europa

Siemens Mobility e Ruhrbahn GmbH digitalizzeranno la tecnologia di controllo e sicurezza risalente agli anni ’70 a Essen e Mülheim an der Ruhr entro il 2031 per garantire che il sistema sia adatto al futuro. Il contratto, del valore di circa 180 milioni di euro, è stato firmato di recente dai partner e include la digitalizzazione del più grande sistema di interblocco ferroviario leggero d’Europa presso la stazione centrale di Essen. La modernizzazione renderà il sistema di interblocco più affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico. Il sessanta percento dei costi per il rinnovo degli interblocchi sarà finanziato dal programma di rinnovo ferroviario comunale con fondi statali e federali; si prevede attualmente che il finanziamento ammonterà a circa 96 milioni di euro.

“Dopo decenni di usura e il rinnovo provvisorio della tecnologia dei relè in tre dei nostri cinque interblocchi, stiamo ora intraprendendo il completo rinnovo e la digitalizzazione della tecnologia di controllo e sicurezza dei treni per il trasporto tramviario e ferroviario leggero a Essen e Mülheim an der Ruhr. Il nostro obiettivo è rendere la rete esistente più efficiente e affidabile. Una volta completato il progetto di rinnovo, ci saranno meno interruzioni e tempi di fermo, rendendo l’uso del trasporto pubblico ancora più attraente per i nostri passeggeri”, spiega Michael Feller, CEO di Ruhrbahn.

Guido Rumpel, responsabile delle infrastrutture ferroviarie in Germania presso Siemens Mobility, afferma: “Per raggiungere l’obiettivo di una mobilità a impatto zero sul clima sarà necessario un aumento significativo della capacità di trasporto passeggeri nel trasporto ferroviario pubblico. Le città intelligenti stanno affrontando e risolvendo questa sfida con la tecnologia moderna. Siamo lieti che la Ruhrbahn stia convertendo il suo sistema ferroviario per renderlo adatto al futuro e che siamo stati scelti per implementare questo progetto con tecnologie di controllo e sicurezza all’avanguardia entro il 2031. La digitalizzazione del più grande smistamento ferroviario leggero d’Europa a Essen segna un grande balzo in avanti tecnologico per le operazioni ferroviarie. Una volta completato, i passeggeri trarranno vantaggio da un sistema ferroviario più affidabile e puntuale”.

La modernizzazione dei cinque smistamenti con il più grande smistamento a relè d’Europa per tram e metropolitane presso la stazione centrale di Essen sarà realizzata in cinque fasi di progetto entro il 2031. Durante il progetto, i servizi passeggeri saranno limitati solo per brevi periodi in singole sezioni del sistema. La tecnologia dei relè verrà completamente sostituita e la tecnologia di controllo e sicurezza del sistema verrà convertita in controlli digitali, rendendo l’infrastruttura significativamente più efficiente. Il solo sistema di interblocco della stazione centrale attualmente imposta i punti circa 5.000 volte al giorno e commuta i segnali sul verde 23.000 volte. La soluzione di interblocco elettronico Trackguard di Siemens Mobility è attualmente installata in cinque punti di interblocco.

Una caratteristica speciale di questo importante progetto sarà l’integrazione dei tre e quattro sistemi ferroviari della regione metropolitana. La sfida qui è quella di utilizzare i diversi scartamenti dei binari nel sistema e consentire operazioni senza interruzioni utilizzando tecnologie all’avanguardia. Come parte del progetto, Siemens Mobility rinnoverà la sezione di controllo dei treni lunga circa 28 chilometri con 39 stazioni. Il sistema di segnalazione sarà dotato di LED, il sistema di rilevamento dei binari vuoti sarà aggiornato con un sistema di conteggio degli assi e tutte le barriere magnetiche che impediscono ai treni di superare un segnale di stop saranno sostituite.