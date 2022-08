Sicurezza, Lega: "Alla Liguria 80mila euro dal Governo per contrastare le truffe agli anziani"

di Redazione

"Un ulteriore passo in avanti per opporsi a questi ignobili reati che colpiscono vittime indifese"

Il ministero dell’Interno ha destinato alla Liguria circa 80mila euro per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. "In particolare a Genova andrà un contributo di 29.502,61 euro, a La Spezia 17.182,68 euro, a Savona 16.524,05 euro, a Imperia 16.010,53. Un impegno finanziario - spiega il deputato della Lega Edoardo Rixi - reso possibile dal lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali. Un ulteriore passo avanti a sostegno degli anziani, per la Lega una promessa mantenuta”.

ll consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto (presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale) spiega: "Gli 80mila euro destinati dal ministero dell’Interno alla Liguria per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani sono un ulteriore passo in avanti per opporsi a questi ignobili reati che colpiscono le vittime in particolare nel territorio del Savonese, dove gran parte della popolazione ultra 70enne vive da sola. A Savona andranno 16.524 euro.