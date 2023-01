Shipping Transport & Intermodal Forum, il ministro degli Interni Matteo Salvini: "Genova e la Liguria vivranno anni di sviluppo eccezionale"

"Genova e la Liguria vivono e vivranno anni di sviluppo eccezionale. Ci sono stato con l'amico Edoardo Rixi, una risorsa ed una certezza per le imprese e per la Liguria e per l'Italia. Pensando a Genova, mi vengono in mente i lavori per il Terzo Valico che abbiamo visitato a dicembre, la Diga che sarà un eccezionale volano per il Nord Italia, il Waterfront che grazie al sindaco Marco Bucci cambierà una parte della città. C'è il tema della Gronda, su cui sto stressando ASPI perchè finalmente dopo anni di chiacchiere si cominci a cantierare un'opera attesa che fluidificherà e velocizzerà e ripulirà non solo Genova ma anche l'ambiente circostante. Se aggiungiamo gli investimenti in logistica nell'alessandrino, penso che Genova tornerà a far parte di quel triangolo industriale che nel secolo scorso ha fatto la fortuna del Paese." Così il ministro degli Interni Matteo Salvini, che ha partecipato da remoto al convegno Shipping, Transport & Intermodal Forum che si è svolto quest'oggi a Rapallo.

"Il tunnel di base del Brennero sarà un collegamento fondamentale per le imprese italiane con Nord Europa, c'è un piccolo piccolo problema con i capricci austriaci che bloccano l'accesso dei camion ma risolveremo, ve lo garantisco. Saranno anni di investimenti importanti, con un Codice degli Appalti che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri che ha della fiducia di imprese, privati e del fare, il proprio focus."