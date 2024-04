Sestri Levante, salvezza matematica con il 3-2 alla Vis Pesaro: in serie C anche il prossimo anno

Anche il prossimo anno il Sestri Levante giocherà in Serie C. I Corsari del presidente Stefano Risaliti e del tecnico Enrico Barilari hanno conquistato la salvezza matematica, battendo 3-2 la Vis Pesaro al "Silvio Piola" di Vercelli, uno dei campi neutri (spesso a porte chiuse, ulteriore complicanza) di una stagione nomade complicata dall'indisponibilità del "Giuseppe Sivori", inidoneo al professionismo ma non adeguato in tempo dall'amministrazione comunale. Ora i tifosi sestrini sperano di poter giocare in casa il prossimo campionato, dopo una stagione in salita, ricca di paradossi come la vittoria "in casa" sulla Carrarese allo Stadio dei Marmi di Carrara e quindi sul terreno avversario, oppure il derby casalingo con la Virtus Entella giocato al Ferraris di Genova (nella foto il saluto ai tifosi a fine gara) e finito 0-0, mentre all'andata i Corsari avevano espugnato il Comunale di Chiavari 1-0 con gol di Pane.

Anche la gara decisiva è stata di sofferenza. Passati in vantaggio con Forte al 7', i Corsari hanno patito la rimonta marchigiana a firma Neri e Nicastro, andando all'intervallo in svantaggio. Ci pensava nella ripresa Clemenza, con una doppietta, a siglare la vittoria che vale la salvezza. In un giorno storico anche per la Under 17, che conquista l'accesso ai playoff scudetto.

E' un risultato storico per il Sestri, anzi l'Unione, seguita anche oggi a Vercelli da centinaia di tifosi giunti anche su due pullman messi a disposizione dalla società. Una passione che da sempre lega la squadra dei Becattini, Baveni, Uzzecchini e Chiappara, tutti arrivati in A partendo da Sestri, alla sua comunità e che ha raggiunto il culmine lo scorso anno, con una promozione dopo un campionato di D letteralmente dominato. Al fischio finale della partita di Vercelli, per le vie di Sestri sono cominciati i festeggiamenti. E adesso il prossimo passo è riportare la C al "Sivori". La squadra se lo è meritato.