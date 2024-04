Sestri Levante, ripristino passerella porto: Conti (FdI) e Pistacchi (Sestriamo-FI) contro la scelta del sindaco

La passerella pedonale di via Pilade Queirolo, la strada che conduce al porto di Sestri Levante, è stata lesionata nell'autunno dello scorso anno dalla mareggiata del 3 e 5 novembre e sul ripristino non c'è intesa in consiglio comunale. La giunta guidata dal sindaco Francesco Solinas predilige una soluzione alternativa alla ricostruzione tale e quale del manufatto in gran parte in legno. "Il progetto definito dagli uffici tecnici comunali - spiega una nota - prevede il recupero della balaustra in acciaio inox, alcune modeste riparazioni e modifiche per il riutilizzo delle parti meno danneggiate, nonché la ricostruzione del muretto bordo strada e il posizionamento delle tratte di balaustra precedentemente recuperate. Inoltre, la realizzazione di un attraversamento pedonale illuminato tra il tratto di marciapiede a monte e la porzione di passerella non danneggiata. L'importo stimato per questo intervento è di circa 73 mila euro".

Quindi, l'ipotesi di una ristrutturazione radicalmente diversa dell'intera strada: "Nel contempo, per senso di responsabilità, siamo già al lavoro per prendere contatti con gli uffici competenti di Regione Liguria per esplorare le reali tempistiche per la realizzazione di un progetto di ampliamento della sede stradale e di protezione a mare attraverso il posizionamento di scogli che possa proseguire l’opera di viabilità della passeggiata che sino al pontile Adua con una strada a due corsie e la passeggiata a mare. Questa è un’opera di grande impegno anche finanziario, ma di fatto rappresenta uno sviluppo per la città con il prolungamento naturale dell’attuale viabilità e passeggiata e che avvicinerebbe l’area portuale con le sue attività alla nostra cittadina rendendola più vivibile e rappresenta uno dei passaggi necessari per la riqualificazione dell’area portuale. Tuttavia, qualora tali tempistiche risultassero eccessivamente lunghe, faremo ulteriori valutazioni sul contesto generale".

I consiglieri Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (Fratelli d'Italia) bocciano il progetto di sindaco e giunta. “Il sindaco Solinas - sostengono - conferma di non voler spendere “qualche decina di migliaia di euro” per rimettere a posto la passerella pedonale sul porto, ma di spenderne 73mila per non farla”.

“Le dichiarazioni del sindaco vanno ben oltre l'immaginabile – riprendono Conti e Pistacchi - La maggioranza ha bocciato compatta la nostra richiesta di ripristinare la passerella pedonale, spiegando che “qualche decina di migliaia di euro” (parole sue in consiglio comunale, che smentiscono lo stesso sindaco che mesi fa parlava di 500mila euro) spesi per un progetto non definitivo, a rischio di nuove mareggiate, sarebbero uno spreco di denaro pubblico. Adesso il sindaco ribadisce che è invece intenzione dell'amministrazione non farlo, ma rimuovere solo le parti di passerella danneggiate, lasciando le parti intatte e facendo passare i pedoni da una parte all'altra della strada, in attesa di un ipotetico intervento definitivo. E per fare questo tapullo provvisorio spenderebbe 73mila euro. Gli esponenti di questa maggioranza, che si trincerano sempre dietro il possibile intervento della Corte dei Conti, ritengono sia uno spreco di denaro pubblico ripristinare un'infrastruttura necessaria danneggiata, ma non lo sia invece spendere la stessa cifra o probabilmente di più, per rimuoverla in parte e con una soluzione certamente provvisoria, pericolosa, dannosa al sistema economico dell'area ed esteticamente orribile? Possibile che in questa maggioranza non ci sia qualcuno che abbia un sussulto di buon senso per fermare queste follie?”.