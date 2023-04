Sestri Levante in Serie C, l'assessore Giampedrone: "Investimento di 1,5 milioni per adeguamento dello stadio Sivori"

“In vista del prossimo campionato stiamo lavorando per far sì che sia possibile, tramite le risorse dal Fondo strategico regionale, effettuare un investimento da oltre 1,5 milioni per l’adeguamento dello stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante. - lo ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone in merito all'obiettivo raggiunto dalla società Sestri Levante, che ieri ha ottenuto la promozione in Serie C dopo oltre 70 anni.

"Già da tempo stiamo lavorando con la società e il Comune, proprietario dell’impianto, per raggiungere questo obiettivo: martedì prossimo il comitato di Fondo Strategico si riunirà per consentire a comune e società le disponibilità economiche necessarie per affrontare i lavori di adeguamento, in modo da permettere alla squadra di giocare nel suo stadio prima possibile”. - ha concluso Giampedrone.

Le congratulazioni arrivano anche dal presidente della Liguria GIovanni Toti, che scrive:“Complimenti all’Unione sportiva Sestri Levante che, con la vittoria di oggi sul campo del Gozzano, ha matematicamente conquistato la promozione. Un risultato storico per la squadra del Tigullio, che si affaccia alla ribalta del professionismo”.

Aggiunge l'assessore allo sport Simona Ferro: “Quello raggiunto dal Sestri Levante è un traguardo storico a conclusione di una stagione davvero esaltante. Avere un'altra squadra tra i professionisti testimonia una volta in più come la Liguria sia anche terra di grande calcio. Da assessore regionale allo Sport non posso che complimentarmi con tutta la società dai dirigenti ai giocatori passando per mister Enrico Barilari artefice di un autentico capolavoro sportivo”.