Sestri Levante, assalto al pullman dei tifosi del Pontedera: il sindaco chiede scusa

GENOVA - Attimi di panico ieri sera al termine della partita Sestri Levante-Pontedera (Pisa) vinta dagli ospiti per 1 a 0 e valida per il campionato di serie C girone B. Pietre e biglie di ferro sono state scagliate contro un pullman di tifosi della squadra ospite e hanno mandato in frantumi i vetri dei finestrini. L'intervento delle forze dell'ordine presenti ha evitato il peggio. Indagini sono in corso per risalire agli autori e sono puntate in particolare su un gruppo di giovani che in passato hanno ricevuto il daspo.

La società del Pontedera ieri sera ha emesso un comunicato di condanna dell'attacco teppistico al pullman dei tifosi composti per lo più da famiglie, come si legge nel comunicato, che pensavano di trascorrere una trasferta gioiosa al fianco della propria squadra.

Anche il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas condanna l'episodio: "Sono costernato per il vile episodio di teppismo verso il bus dei tifosi del Pontedera, mi spiace che pochi cretini possano inficiare lo spirito di ospitalità di Sestri Levante e spero - conclude Solinas - che le forze dell'ordine riescano ad identificare gli autori del folle gesto. A nome di Sestri Levante chiedo scusa alla Società calcistica del Pontedera ed al collega sindaco della città toscana".





