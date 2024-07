Sestri Levante, al via i lavori di messa in sicurezza del torrente Gromolo

Regione Liguria ha recentemente incluso nel Piano difesa suolo l’intervento di riduzione del rischio idrogeologico e di contenimento della piena lungo il corso del torrente Gromolo, per il quale la Giunta Solinas ha sviluppato la progettazione, avanzato richiesta di finanziamento a febbraio di quest’anno e ora ottenuto i fondi.

Il finanziamento ricevuto è pari a 949.905 € e intesserà un tratto di circa 130 metri in cui verrà realizzato l'argine sinistro del torrente Gromolo, tra via Modena e via Dante Sedini, un'area con servizi pubblici, abitazioni private, attività e viabilità cittadina. L’intervento mira a risolvere la significativa criticità dell'argine sinistro, in sinergia con altre opere regionali previste più a valle sull'argine destro.

“Un intervento necessario per mettere in sicurezza e ridurre sensibilmente il rischio alluvionale dell’area in un tratto del torrente Gromolo che attualmente è privo di argine – afferma il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas -. Questo progetto, voluto nell’ambito delle opere di miglioramento e messa in sicurezza del territorio, ridurrà il rischio idrogeologico nella zona tra via Modena e via Dante Sedini. Ringraziamo Regione Liguria e l’assessore Giacomo Giampedrone per la costante attenzione al nostro territorio che ha portato a questo finanziamento con cui potremo realizzare un progetto per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini”.