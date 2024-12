Sestri L.: Comune conferma Mediaterraneo gestore servizi. Pistacchi (FI) e Conti (FdI): "Solinas scavalca Massucco, giunta salvata da 'comunisti'"

A Sestri Levante, durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, sono state discusse e approvate alcune proposte di delibera riguardante il rinnovo degli affidamenti dei servizi attualmente gestiti da Mediaterraneo Servizi, società in house del Comune di Sestri Levante.

“La decisione di mantenere in vita la società partecipata è stata rafforzata dalle deliberazioni di ricapitalizzazione approvate nei mesi di giugno e luglio scorsi - sottolinea il vicesindaco e assessore al Bilancio, Sandro Muzio -. Grazie a queste misure, è stato possibile coprire il drammatico deficit patrimoniale registrato a fine 2023 e garantire il progressivo abbattimento del debito residuo, sceso a soli 61.645 euro già a novembre 2024, in anticipo rispetto alle previsioni.

"Alla base degli affidamenti alla partecipata - informa una nota di Palazzo Pallavicini - ci sono varie motivazioni: i progetti di rilancio e sviluppo dei servizi affidati, le competenze professionali presenti in Mediaterraneo Servizi che ha sviluppato un know-how comunque di valore; evitare l’impatto occupazionale e organizzativo dovuto alla reinternalizzazione dei servizi affidati ; infine, la salvaguardia del patrimonio comunale: il rischio di aggravare il danno patrimoniale e perdere crediti vantati dal Comune, stimati a oltre 612.000 euro, è stato scongiurato".



“Come Amministrazione abbiamo deciso di adottare nuove modalità di gestione e razionalizzazione dei servizi, ispirate a principi più moderni delle società in-house, che offrono efficienza e risparmio. In quest’ottica, ogni servizio sarà affidato tramite appalto, con un corrispettivo calcolato per coprire integralmente i costi previsti”, aggiunge Muzio.

I servizi rinnovati:

- Parcheggi a pagamento: Mediaterraneo gestirà tutti i parcheggi comunali, garantendone la gestione continua e il controllo costante, anche durante le ore serali nei mesi estivi;

- Biblioteca, Museo e Ufficio IAT: il modello in-house consente un’ottimizzazione delle risorse umane e strutturali.

- Eventi - il nuovo affidamento introduce un importante cambiamento nella gestione della promozione turistica del territorio: la separazione tra i costi di struttura per l’organizzazione degli eventi e il budget massimo per la realizzazione degli eventi stessi.

- Palazzo Fascie Rossi, Convento dell’Annunziata e Palazzo Cambiaso: prima si aveva una doppia fatturazione dei canoni, ora la titolarità dei contratti di locazione resterà al Comune, con Mediaterraneo Servizi che opererà come mandatario per i servizi di gestione immobiliare.

"Un’altra novità - prosegue la nota - riguarda la suddivisione e gestione degli eventi: eventi organizzati da enti e associazioni locali a cui il Comune continuerà a fornire sostegno con contributi diretti e apposito bando; eventi gestiti da Mediaterraneo che sarà organizzatore principale anche collaborando con realtà associative del territorio; supporto logistico in cui rientreranno tutte le attività tecniche come l’allestimento di palchi e servizi audio, gestite dalla partecipata".

“Le analisi comparative hanno confermato che il costo unitario del servizio reso da Mediaterraneo è inferiore rispetto ad altri operatori del settore - sottolinea ancora il vicesindaco Muzio -. Inoltre, l’efficienza operativa di una società partecipata permette di ottenere economie di scala migliori dell’internalizzazione o del ricorso al mercato. I nuovi affidamenti dureranno fino al 31 dicembre 2028”.

“Con il rinnovo degli affidamenti, l’Amministrazione vuole investire in una gestione efficiente e sostenibile dei servizi locali, mantenendo l’equilibrio economico e la qualità dei servizi offerti ai cittadini affinché la collaborazione sinergica tra Comune e Mediaterraneo Servizi diventi finalmente un modello virtuoso di amministrazione pubblica”, conclude il vicesindaco Muzio.

Opposizione critica - Di diverso avviso Diego Pistacchi, capogruppo di Sestriamo/Forza Italia, e Marco Conti, capogruppo di Fratelli d'Italia: "La decenza sprofonda nella Mediaterraneo. La sinistra dichiarata e quella inconscia - scrivono - si scoprono finalmente compatte nella visione passata e futura della Mediaterraneo. Alla faccia di tutte le critiche degli anni scorsi, delle accuse di spreco di denaro pubblico, la maggioranza Solinas spende molti più soldi dei cittadini per incaricare la società partecipata di svolgere meno servizi di prima. Tanto che il generoso regalo di Natale a Mediaterraneo, pagato dalle tasche dei cittadini, è passato con il voto convintamente favorevole di quelli che chiamano "i comunisti", ai quali non è sembrato vero di vedere confermata e addirittura rafforzata la loro linea. L'imbarazzo ha spinto almeno un consigliere di maggioranza ad astenersi. Non solo. Solinas e i suoi sono stati anche salvati dai "comunisti" che hanno garantito il numero legale nell'aula da noi abbandonata quando la maggioranza non c'era più, al momento di far passare una pratica decisiva per lo svincolo alberghiero di Villa Jolanda. La certificazione della continuità amministrativa con la sinistra è la strada scelta da una maggioranza, ormai neppure in grado di scrivere correttamente un emendamento al proprio stesso regolamento. Tanto che gli alberghi di Sestri Levante potranno avere diritto a un parcheggio di carico e scarico annuale anche restando aperti solo 2 mesi e 2 giorni all'anno, il contrario di ciò che credevano di deliberare Solinas e i suoi".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.