Sesto giorno di bollino rosso in Liguria, da domani atteso un calo delle temperature

La Liguria affronta oggi il sesto giorno consecutivo di bollino rosso per le ondate di calore, con una combinazione di temperature elevate e umidità che continua a creare disagi in tutta la regione. Secondo le previsioni meteo, da domani, domenica, è previsto un deciso calo termico che dovrebbe offrire una tregua dopo una settimana particolarmente pesante.

Temperature estreme – Le massime odierne si attestano tra i 33 e i 35 gradi, con punte percepite anche superiori a causa dell’umidità. Durante la notte, le minime sono rimaste abbondantemente sopra i 20 gradi, raggiungendo i 26 a Genova e rendendo difficile il riposo notturno.

Condizioni attuali – Il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta per rischio da calore in diverse città italiane, tra cui Genova. Il bollettino evidenzia un rischio elevato per la salute di anziani, bambini e persone con patologie croniche, soprattutto in presenza di scarsa ventilazione e alti tassi di umidità.

Previsioni a breve termine – Il cielo oggi si presenta in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con temperature che restano stazionarie. Nel tardo pomeriggio si prevedono venti moderati dai quadranti meridionali. Domani, invece, l’ingresso di aria più fresca porterà a un graduale abbassamento delle temperature, con massime attese attorno ai 28–29 gradi e condizioni più tollerabili per l’organismo.

Contesto urbano – Nelle aree metropolitane e lungo la costa la sensazione di calore è ulteriormente accentuata dall’effetto “isola urbana”, che amplifica il disagio, soprattutto nelle ore pomeridiane. A Genova, dove il tasso di umidità è rimasto elevato per tutta la settimana, si registrano le condizioni più critiche.

Raccomandazioni sanitarie – Le autorità invitano a limitare l’attività fisica all’aperto, restare in ambienti ombreggiati e ben ventilati, bere acqua regolarmente anche in assenza di sete, evitare alcol e pasti pesanti, e prestare attenzione ai sintomi da colpo di calore. Per i soggetti più fragili si raccomanda di non uscire nelle ore centrali della giornata.

Impatto sul territorio – Le strutture sanitarie hanno segnalato un aumento degli accessi legati a disturbi da calore. In molti comuni liguri sono state rafforzate le misure di assistenza domiciliare e i servizi di sorveglianza per gli anziani. La giornata di domani, con il previsto calo termico, potrebbe segnare l’inizio di una fase più gestibile dal punto di vista climatico.

