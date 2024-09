Serravalle Outlet, torna il Tour Rosa per la salute delle donne con Komen Italia

Torna il tradizionale appuntamento con la prevenzione a Serravalle Designer Outlet, che ospiterà nelle giornate del 13 e 14 settembre la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che offre esami diagnostici interamente gratuiti.

Un impegno che per il quarto anno è stato confermato da tutto il gruppo McArthurGlen in Italia attraverso il Tour Rosa per la Salute delle Donne, che coinvolgerà i quattro Designer Outlet italiani nel mese di settembre. Dopo le tre giornate a Castel Romano le unità mobili di Komen Italia raggiungeranno i Designer Outlet McArthurGlen de La Reggia, Serravalle e di Noventa di Piave. Saranno oltre 450 gli screening gratuiti previsti, accessibili solo su prenotazione grazie all’ausilio delle Unità Mobili Komen Italia in collaborazione con il Policlinico Gemelli.

La partecipazione al programma di screening è riservata a tutte le donne interessate al di fuori della fascia di età coperta dallo screening regionale, che non abbiano mai effettuato esami di prevenzione o che non li facciano da oltre 12 mesi, salvo che non si siano nel frattempo manifestati dei sintomi particolari o sia stato diversamente indicato da uno specialista. Le prenotazioni per gli screening a Serravalle Designer Outlet sono aperte sul link CAROVANA DELLA PREVENZIONE - SERRAVALLE - 13, 14 SETTEMBRE 2024 (komen.it)

La tutela della salute e del benessere delle donne è da sempre obiettivo cardine per McArthurGlen Group, impegnato attivamente nel sociale. Dopo i primi tre anni di collaborazione con Komen Italia, il bilancio supera i 1.500 screening gratuiti effettuati in tutta Italia. Fondamentale è la consapevolezza della propria responsabilità all’interno delle comunità in cui opera, un mondo in larga maggioranza femminile sia nella popolazione dei lavoratori dei centri - circa il 70% -, sia in quella dei visitatori, donne per oltre metà.

Tutelare la salute delle donne significa difendere il benessere di una parte importante della propria collettività. Tra le malattie che minacciano la salute femminile in Italia, i tumori al seno rappresentano un rischio tra i più concreti poiché – con oltre 56.000 nuovi casi in un anno – risultano essere le neoplasie più frequenti. Non solo: sebbene fortunatamente attraverso la diagnosi precoce si tratti di tumori curabili, la loro incidenza è in aumento e questo nel nostro paese provoca la morte di più di 1.000 donne al mese.

Un nuovo passo della collaborazione tra McArthurGlen Group e Komen Italia. McArthurGlen Group è leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 655.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l'azienda gestisce 24 designer outlet in 8 paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di 5,5 miliardi di euro. I centri ospitano i marchi di lusso e premium più ricercati, offrendo a quasi 100 milioni di clienti, amanti della moda, risparmi tutto l'anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all'aria aperta. Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra i Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader mondiale nella proprietà di centri commerciali, enogastronomici, di intrattenimento e destinazioni a uso misto. Nell'aprile 2023, McArthurGlen ha aperto il suo nuovo centro, il Designer Outlet Paris-Giverny, per servire al meglio gli appassionati di moda a ovest di Parigi. Parte della continua espansione del portafoglio del Gruppo prevede nuove fasi per i centri di Vancouver, West Midlands, Málaga, Roosendaal e Castel Romano. Komen Italia è invece l’Organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno attiva su tutto il territorio nazionale e basata sul volontariato. Opera per generare risorse economiche da destinare a progetti propri e di altre Associazioni impegnate nella lotta ai tumori del seno e dal 2000 ha investito più di 26 milioni di euro in oltre 1500 nuovi progetti per la salute delle donne. Creata a Roma, dove ha sede operativa, oggi Komen Italia è presente in 7 regioni italiane e lavora in collaborazione con una vasta rete di “Associazioni amiche” in oltre 100 città, grazie ad una rete di volontari e numerosi testimonial che supportano l’Associazione con impegno e passione, fra questi Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.