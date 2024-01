Serie B, ecco le date di playoff e playout: ultimo atto per la promozione il 2 giugno

La Serie B ha ufficializzato le date dei playoff e dei playout, che sanciranno l'ultima promozione in Serie A e l'ultima retrocessione in Serie C.





Per quanto riguarda la corsa alla massima serie, si partirà con il turno preliminare in gara secca con le gare tra 5^ e 8^ e tra 6^ e 7^ in calendario venerdì 17 e sabato 18 maggio.

In semifinale entrano in scena la 3^ e la 4^ classificata: andata in programma lunedì 20 e martedì 21, ritorno invece venerdì 24 e sabato 25 maggio.

Ultimo atto invece tra giovedì 30 maggio e domenica 2 giugno.





Per quanto riguarda il playout la doppia sfida si giocherà tra giovedì 16 maggio e il giovedì successivo, il 23 maggio.