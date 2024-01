Serie A, l'Empoli cambia allenatore: via Andreazzoli, ecco Nicola

Dopo l'esonero di Zanetti e l'arrivo di Andreazzoli, l'Empoli cambia ancora guida tecnica: dopo la prima giornata di ritorno, con la squadra al 19° posto e invischiata nella lotta per non retrocedere, i toscani si affidano a Davide Nicola per tentare di conquistare la permanenza in Serie A.

Per Nicola, specialista in rimonte, è un ritorno in panchina dopo l'esperienza alla Salernitana, durata dal febbraio 2022 al febbraio 2023 con in mezzo una clamorosa salvezza e una metà stagione balbettante l'anno successivo.