Serie A, il Verona sceglie il "tutor" per Bocchetti: è l'ex Cosenza Zaffaroni

Scaduta la deroga concessa a Salvatore Bocchetti, il Verona ha scelto il nuovo allenatore che affiancherà l'ex difensore del Genoa, promosso dalla Primavera dopo l'esonero di Gabriele Cioffi: la nuova guida tecnica gialloblù sarà Marco Zaffaroni, che dunque collaborerà con Bocchetti, che non è ancora in possesso del patentino per allenare in Serie A e B.

Zaffaroni lo scorso anno ha allenato il Cosenza in Serie B per 16 giornate, prima di essere esonerato. In precedenza aveva guidato l'Albinoleffe in Serie C, il Monza in Serie C e Serie D, la Caronnese e e la Folgore Verano-Caratese. La sua carriera era iniziata a Perugia, prima come secondo allenatore, poi come tecnico a interim nel 2009-10.

(foto gentile concessione Tucci/Pescatore)