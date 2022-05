Serie A, il Cagliari cambia allenatore: via Mazzarri, ecco Agostini

di Edoardo Cozza

Scossone sulla panchina dei sardi, in lotta per la salvezza: il tecnico esonerato dopo il ko col Verona, al suo posto "promosso" l'ex terzino dalla Primavera

Il Cagliari, pienamente coinvolto nella lotta salvezza in Serie A, prova a dare uno scorsone in vista delle ultime tre giornate: dopo la sconfitta interna col Verona (settimo ko nelle ultime otto giornate) la dirigenza rossoblù ha scelto di cambiare guida tecnica. Via Walter Mazzarri, ecco Alessandro Agostini: l'attuale allenatore della Primavera dei sardi dovrebbe essere il prescelto per quest'ultima parentesi di stagione.

La situazione del Cagliari si è fatta particolarmente complessa: ad oggi sono tre i punti di margine sulla Salernitana, che però ha due partite in meno (il posticipo di stasera contro l'Atalanta e il recupero in programma in settimana contro il Venezia). Il calendario, inoltre, offre proprio due scontri diretti nella parte finale di campionato (con Salernitana e Venezia) e lo scontro con l'Inter, unica gara interna del terzetto di sfide che attende i rossoblù.