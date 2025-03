Serie A, esonerato Thiago Motta a sei giorni da Juventus-Genoa

È durata solo 9 mesi l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. La doppia sconfitta con Atalanta in casa (0-4) e Fiorentina in trasferta (3-0) si è rivelata decisiva per l'incarico dell’allenatore ex Spezia e Bologna.

L'incrocio mancato - La prossima sfida contro il Genoa allo Stadium sarebbe dovuta essere l’ultima chiamata per il tecnico italobrasiliano. La situazione in casa Juve però si è rivelata non rimediabile, con una frattura evidente tra rosa, dirigenza e staff tecnico. Il Genoa non troverà dunque il suo ex centrocampista, tra i protagonisti della cavalcata Champions 2008-09, ed ex allenatore, subentrato ad Andreazzoli e poi sostituito, dopo dieci partite, da Davide Nicola nel 2019-20.

Il passato che ritorna - La "maledizione di Maifredi" si è dunque abbattuta su Thiago Motta, che come il tecnico bresciano aveva messo in mostra un calcio spettacolare e redditizio al Bologna, prima di incappare in un'annata nera sotto la Mole. Per sostituire Motta, la Juve si è orientata verso Igor Tudor, allenatore croato ex Udinese, Hellas Verona e Marsiglia tra le altre. Per Tudor anche un'esperienza bianconera da calciatore, con 110 presenze e 15 reti, oltre a due scudetti nel 2002 e 2003.

