Serie A e Serie B, gli arbitri del prossimo turno per Sampdoria, Spezia e Genoa

Sparpagliate nel fine settimane e anche oltre: le tre squadre liguri impegnate in Serie A e Serie B giocheranno una al giorno tra sabato e lunedì. Partiamo dalla massima categoria, dove la Sampdoria andrà lunedì sera in campo all'Olimpico contro la Lazio: arbitro dell'incontro sarà Colombo di Como, con Mondini e Dei Giudici come assistenti, Maresca quarto ufficiale, Abbattista e Di Paolo al Var.

Domenica alle 18 in campo Udinese e Spezia: direzione di gara affidata a Marchetti di Ostia Lido, con Meli e Peretti assitenti e Rutella a completare la quaterna in campo, mentre Irrati e Di Martino saranno operativi in sala Var.

In Serie B il Genoa gioca sabato alle 16.15 al Ferraris contro la Spal: Pezzuto è l'arbitro designato, con Del Giovane e Politi come assistenti, Galipò quarto ufficiale, mentre per il Var ecco Guida e Bindoni.