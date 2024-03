Scolmatore Bisagno, opposizioni: "Toti e Bucci chiariscano come intendono intervenire"

"Serve un intervento rapido da parte di tutti i soggetti coinvolti per verificare attentamente e intervenire per risolvere le molteplici criticità che il cantiere dello scolmatore del Bisagno sta subendo dall'avvio dei lavori". Lo scrivono in una nota congiunta il gruppo del Pd in Regione, Movimento Cinque stelle, Linea Condivisa, Lista Sansa e Azione. "Sono svariati i problemi che fin dall'inizio sono stati riscontrati -prosegue la nota -: dalla scarsa qualità delle lavorazioni, alle denunce sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori e ora la seconda interdittiva antimafia. Servono scelte rapide a tutela dei lavoratori, della legalità e di un intero territorio che non può attendere oltre la realizzazione di un'opera essenziale di messa in sicurezza idraulica. Abbiamo chiesto questa mattina una commissione regionale urgente alla presenza di Toti, Bucci, i Municipi della Media e Bassa Valbisagno e i sindacati - conclude la nota - affinché venga chiarito come si intende procedere per risolvere definitivamente questa situazione. Non è più possibile assistere a ulteriori perdite di tempo e vedere slittare la fine dei lavori di mese in mese"