Sciopero generale: al Colombo cancellati 11 voli, altri 4 cambiano orario

Lo sciopero nazionale di questo venerdì ha un impatto anche sull’operatività dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Diversi voli in arrivo e in partenza sono stati cancellati o rischedulati, causando disagi ai passeggeri. Le compagnie aeree invitano a verificare lo stato del proprio volo contattando il vettore di riferimento o consultando la pagina dei voli in tempo reale.

Voli cancellati in arrivo – Tra i voli in arrivo cancellati figurano:

V7 1665 da Parigi Orly (10.35)

da Parigi Orly (10.35) AZ 1383 da Roma Fiumicino (10.40)

da Roma Fiumicino (10.40) FR 9311 da Lamezia Terme (11.35)

da Lamezia Terme (11.35) FR 4429 da Cagliari (12.15)

da Cagliari (12.15) AZ 1395 da Roma Fiumicino (14.40)

da Roma Fiumicino (14.40) AZ 1389 da Roma Fiumicino (22.45).

Alcuni voli sono stati invece rischedulati:

W4 5083 da Tirana (inizialmente previsto alle 13.20, ora alle 14.20).

da Tirana (inizialmente previsto alle 13.20, ora alle 14.20). KL 1645 da Amsterdam (inizialmente previsto alle 13.30, ora alle 14.00).

Voli cancellati in partenza – Tra i voli in partenza cancellati:

V7 1664 per Parigi Orly (11.30)

per Parigi Orly (11.30) AZ 1384 per Roma Fiumicino (11.25)

per Roma Fiumicino (11.25) FR 9312 per Lamezia Terme (12.00)

per Lamezia Terme (12.00) FR 4430 per Cagliari (12.40)

per Cagliari (12.40) AZ 1386 per Roma Fiumicino (15.25).

Altri voli in partenza sono stati rischedulati:

W4 5084 per Tirana (inizialmente previsto alle 13.55, ora alle 14.55).

per Tirana (inizialmente previsto alle 13.55, ora alle 14.55). KL 1646 per Amsterdam (inizialmente previsto alle 14.00, ora alle 15.30).

Consigli per i passeggeri – Le autorità aeroportuali invitano i viaggiatori a verificare con attenzione lo stato dei voli per evitare inconvenienti. "È possibile consultare la pagina dedicata ai voli in tempo reale per avere informazioni aggiornate", si legge nel comunicato ufficiale.

Impatto – Lo sciopero nazionale, indetto per protestare contro la legge di bilancio, ha portato a disagi non solo nel trasporto pubblico locale, ma anche nell’aviazione civile. Gli scali italiani sono coinvolti in misura variabile, con cancellazioni che interessano voli domestici e internazionali.