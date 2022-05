Scania e Einride firmano un accordo per una flotta di 110 autocarri elettrici

di Edoardo Cozza

È ad oggi il più grande ordine di veicoli pesanti elettrici per Scania: si dà il via alla partnership con Einride per collaborare allo sviluppo del prodotto

L’azienda svedese di trasporto merci Einride, una realtà all’avanguardia come fornitore di soluzioni di trasporto digitali, elettriche ed autonome, potenzia la sua flotta con 110 autocarri elettrici Scania, in consegna a partire dalla seconda metà del 2022. Einride possiede la flotta di veicoli pesanti più grande d’Europa e la partnership con Scania rafforzerà ulteriormente la loro presenza sul mercato.

L’intera flotta di veicoli sarà costruita in base alle esigenze tecniche di Einride e verrà supportata da un sistema operativo unico nel suo genere, chiamato Saga. Sviluppato direttamente da Einride, il sistema assicurerà che il trasporto in elettrico sia efficiente e ottimizzato. I dati della flotta generati dalla piattaforma Saga verranno condivisi con Scania al fine di un continuo miglioramento e sviluppo tra le aziende. “Non vediamo l’ora di iniziare, questo progetto è vitale visti i nostri piani d’espansione in Europa. Infatti, questi 110 autocarri rappresentano un contributo fondamentale all’estensione della nostra flotta”, dichiara Ellen Kugelberg, Chief Product Officer di Einride. “Continueremo ad unire le forze con rinomati operatori del settore come Scania per guidare l’innovazione e lo sviluppo del prodotto nell’industria del trasporto a livello globale”, conclude Kugelberg.

L’accordo con Einride non solo rappresenta il più importante ordine di veicoli pesanti in Europa per Scania ma segna anche l’inizio di una partnership a lungo temine che contribuirà a concretizzare le ambizioni di entrambe le aziende riguardo il trasporto pesante elettrificato. “Condividiamo la stessa visione di decarbonizzazione del trasporto pesante. È stato gratificante lavorare con Einride per realizzare nuove soluzioni tecnologiche e servizi digitali che innoveranno all’insegna della sostenibilità la nostra industria”, dichiara Fredrik Allard, Head of E-Mobility, Scania CV AB.

La flotta di 110 Scania elettrici sarà operativa in tutta Europa a partire dalla seconda metà del 2022 e la prima del 2023.