Scania diventa 'Super': "Sempre più leader del settore nel trasporto sostenibile"

di Redazione

L'executive vice president Vlaskamp lancia la linea di autocarri ancora più efficienti e con un risparmio energetico dell'8%

“Presentiamo Scania Super che non è solo una piattaforma motore, ma un’importante iniziativa volta a rafforzare la posizione leader di settore di Scania nel trasporto sostenibile per il resto di questo decennio”, afferma Alexander Vlaskamp, Executive Vice President e Head of Sales and Marketing di Scania. “La nostra determinazione a puntare sull’efficienza dei trasporti ci guida nella transizione verso un mondo decarbonizzato, un passaggio a cui contribuirà in larga misura la nostra nuova catena cinematica.”

Scania Super è il più grande lancio dall'introduzione della nuova generazione di autocarri nel 2016. Non si tratta solo di una nuova piattaforma motori, ma anche servizi e aggiornamenti destinati a consolidare la posizione di Scania come produttore leader di veicoli industriali premium.

“Il mondo dei trasporti cambia rapidamente sotto i nostri occhi e l’esigenza dei Clienti di una migliore economia di esercizio totale va di pari passo con quella di un futuro sostenibile”, prosegue Vlaskamp. “Noi di Scania abbiamo scelto di alzare l’asticella, forse più di qualsiasi altro produttore. Non perché pensiamo che sia facile, ma perché non vediamo altra alternativa, se non quella di raggiungere fattivamente gli obiettivi fissati dall’accordo di Parigi del 2015 per ridurre le emissioni di gas serra”.

Con la sua piattaforma motore completamente nuova per i veicoli Euro 6, da 420 a 560 CV, la catena cinematica di Scania Super promette risparmi di carburante che normalmente arrivano all’8% per i Clienti delle tratte a lungo raggio. Tutti i motori hanno funzionalità intrinseche per il carburante HVO e due possono essere ordinati nelle versioni per biodiesel FAME. Seguiranno altre versioni per i mercati extra europei e per le soluzioni a biometano. La nuova catena cinematica include anche nuovi differenziali e cambi e un servizio premium, Scania ProCare, per i Clienti che richiedono la massima operatività.

“Noi di Scania proseguiamo sul percorso che abbiamo tracciato per offrire una gamma di soluzioni sostenibili ai nostri Clienti”, spiega Vlaskamp. “I combustibili da fonti rinnovabili e i veicoli elettrificati aumenteranno drasticamente la loro quota nei prossimi anni, ma nella vita quotidiana tutti noi dipendiamo ancora dai motori a combustione. Per questo il nuovo motore di Scania è così importante, perché contribuirà a realizzare un’importante decarbonizzazione per il resto di questo decennio.”