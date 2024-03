Savona, Unione Industriali: Giacomo Vanara nuovo presidente Gruppo Giovani

È il ventottenne Giacomo Vanara il nuovo presidente del Gruppo Giovani dell’Unione Industriali della Provincia Savona. Responsabile del controllo di gestione in Icose spa – azienda attiva nell’edilizia stradale con sede amministrativa a Cisano sul Neva – la neo guida dell’associazione, titolare di una laurea triennale in economia e gestione aziendale all'Università Cattolica di Milano e con un master conseguito alla Copenhagen Business School, succede ad Agata Gualco (nella foto, i due) e rappresenta la quarta generazione di imprenditori nel campo dell'edilizia stradale. Icose spa, infatti, con oltre 50 anni di storia, ha contribuito in modo sostanziale al progresso delle infrastrutture locali.



“Ringrazio chi mi ha preceduto - dice Vanara - per il lavoro esemplare. Vorrei continuare sulla strada tracciata dalla presidente Gualco e dal suo direttivo. Il mio obiettivo principale è promuovere una collaborazione più stretta tra le province, rafforzando i legami tra i Giovani Industriali di Savona e le altre realtà imprenditoriali circostanti. Credo fermamente che la sinergia tra le diverse aree possa portare a risultati straordinari e a un supporto reciproco che rafforzerà l'intero sistema industriale. Un aspetto centrale della mia visione è l'organizzazione di visite aziendali, con l'obiettivo di favorire uno scambio diretto di esperienze e conoscenze tra le imprese. Queste iniziative non solo stimoleranno la crescita e l'innovazione, ma favoriranno anche la creazione di reti solide e durature tra i membri dei Giovani Industriali. Nell'ottica di promuovere un ambiente lavorativo sano e produttivo, mi impegno a implementare programmi formativi e di sviluppo per i Giovani Imprenditori del settore. La mia missione è quella di rendere i Giovani Industriali di Savona un punto di riferimento per l'eccellenza e l'innovazione nel mondo del lavoro”.

“Questi anni di presidenza sono stati preziosi. Sono cresciuta - dice Agata Gualco, presidente uscente - come imprenditrice e come persona. Spero che ogni giovane del gruppo possa affermare la stessa frase. La condivisone di questo difficile periodo ci ha permesso di formarci su molti temi chiave e conoscere realtà produttive locali (e non solo), aprendoci alla Confindustria regionale e nazionale. Ci siamo concentrati in particolare sul tema dei trasporti e delle infrastrutture, sottolineando la difficile situazione della nostra provincia. Ringrazio il presidente, il direttore, la struttura e la mia squadra del direttivo, nonché, ogni giovane che si è messo in gioco nel gruppo”.

Il nuovo Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, sarà composto oltre che dal Presidente anche dai vicepresidenti Agata Gualco e Giulia Vernazza e dai consiglieri Camilla Baglietto, Omar Mantelli, Samuele Pirotto e Stefano Roemer De Rabenstein.

Il Gruppo Giovani dell’industria opera nell’ambito dell’Unione Industriali della Provincia di Savona e ad esso aderiscono imprenditori e dirigenti delle aziende associate con meno di 40 anni di età. Il Gruppo Giovani Imprenditori di Savona opera in collegamento con l’analogo Gruppo di Confindustria Liguria e Confindustria nazionale, attualmente presieduto da Riccardo Di Stefano. Gli obiettivi dell’attività del Gruppo Giovani Imprenditori sono la crescita imprenditoriale e manageriale degli aderenti, con particolare riferimento all’innovazione, sia nell’ambito aziendale che nel contesto sociale in cui le imprese svolgono la loro attività.