Savona, quindicenne folgorato da scarica elettrica in deposito treni: è grave

Grave incidente ieri intorno alle 23.30 nel deposito ferroviario Parco Doria, in via Stalingrado, a Savona. Un ragazzo di 15 anni, che era in compagnia di alcuni amici, è rimasto folgorato dopo essere entrato in contatto con i cavi dell'alta tensione. Gli amici hanno avvertito subito i soccorsi e il giovane, in arresto cardiaco, dopo essere stato intubato, è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Savona in codice rosso ed è in rianimazione. Sull'episodio indagano gli agenti della Polfer che sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell'incidente avvenuto peraltro durante un violento temporale che stava colpendo la zona.