Savona, la Finanza denuncia 58enne per detenzione di armi: sequestrati 22 pugnali da guerra

di Redazione

Gli oggetti detenuti a fini collezionistici, che risalgono al periodo della Prima e Seconda guerra mondiale, recano riferimenti al periodo nazi-fascista

Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo per ricettazione e detenzione abusiva di armi da guerra.

In particolare, i militari del Gruppo Savona, nel corso degli ordinari servizi istituzionali, hanno individuato un 58enne savonese, che custodiva nella propria abitazione, sita nel quartiere Villapiana del capoluogo, una vera e propria collezione di armi bianche, alcune delle quali di dubbia provenienza, in parte catalogate come armi da guerra.

Durante la perquisizione presso il domicilio dell’indagato, i Finanzieri hanno trovato 22 pugnali da guerra e 52 baionette. L’uomo, non in possesso della prescritta autorizzazione per la detenzione di armi, non è stato in grado di fornire giustificazioni esaustive sulla provenienza degli 'oggetti', che sono state messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le armi rinvenute (pugnali e baionette) e detenute a fini collezionistici sono di pregevole fattura, risalgono al periodo della prima e seconda guerra mondiale, recano riferimenti al periodo nazi-fascista. Alcuni degli oggetti rinvenuti riportavano anche scritte in tedesco inneggianti al nazismo.

Al momento sono in corso indagini finalizzate ad accertare l’effettiva provenienza delle armi ed il loro valore, nonché a verificare se le stesse siano state utilizzate per compiere fatti criminosi.