Savona, il sindaco Russo scrive all'Autorità Portuale: "Urgente riparare il ponte mobile in Darsena"

di Marco Innocenti

L'allarme del primo cittadino: "Il guasto impatta negativamente su commercianti e turisti in arrivo e partenza con le navi"

Il Comune scrive all’Autorità Portuale per sollecitare il ripristino della passerella mobile in Darsena, visti i disagi a commercianti, turisti in partenza con le navi della Costa e della Grimaldi e visto il flusso di visitatori previsto in queste settimane per le tante iniziative in programma.

“Il guasto, per quanto imprevedibile - scrive il sindaco Marco Russo nella lettera che è stata invitata questa mattina - capita in un periodo di estrema vitalità dell'area, amplificando in questo modo i disagi e i possibili danni economici che ne potranno derivare”.

Russo sottolinea anche l’impatto negativo sui turisti in partenza per le crociere: “Va considerato - sottolinea - che al normale traffico crocieristico, peraltro in forte ripresa, da alcune settimane è attiva la linea di Grimaldi che comporta un aumento del flusso pedonale di turisti che desiderano raggiungere il centro cittadino anche solo per alcune ore”.

Russo elenca anche le tante iniziative che animeranno la zona e per le quali è previsto un altissimo flusso di visitatori. In particolare, sabato 4 e domenica 5 giugno il raduno delle vele classiche storiche a cura del Savona Yacht club; sabato 11 giugno l'evento Jet Ski Therapy, per il quale è previsto l'arrivo di alcune centinaia di disabili da tutto il nord Italia; weekend tra il 17 e il 19 giugno, il mercato europeo.

“Per tutti questi motivi - conclude il sindaco - è necessario intervenire con urgenza”.