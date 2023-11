Savona: il lupo Elwood, curato dai volontari Enpa, ora torna (con radiocollare) sulle Alpi Marittime

Dal cortile di un palazzo di via Firenze a Savona, dove chissà come era finito ferendosi per una caduta, alle Alpi marittime. E' accaduto al lupo Elwood, chiamato dai volontari Enpa savonesi come il personaggio di Dan Aykroyd in "The Blues Brothers".

Sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del femore, è stato ospite del Centro recupero animali selvatici fino alla guarigione, quindi liberato lo scorso 18 agosto e tenuto sotto controllo con un radiocollare. e ora ha compiuto una lunga migrazione riprendendo la sua attività da selvatico, monitorata grazie ad un radiocollare.

Questo l'annuncio dell'Enpa Savona: "Il nostro amico è tornato a essere un re dei boschi. Non avevamo dubbi: ci ha dimostrato come, con quella nuova zampa un po' bionica, per così dire, possa cacciare, nutrirsi e spostarsi come tutti i suoi simili. Tramite il radiocollare abbiamo infatti seguito i suoi spostamenti dal sito di rilascio, sulle alture delle città della Torretta, fino in Francia per poi spostarsi sulle Alpi a cavallo del confine con l'Italia. Chissà fin dove si spingerà in futuro"