Savona festeggia il 2025 con Ron, protagonista del Capodanno in piazza Sisto IV

Savona si prepara a celebrare il Capodanno 2025 con un grande evento in piazza Sisto IV. Il protagonista della serata sarà Ron, storico cantautore della musica italiana, che si esibirà nel concerto “Come una freccia in fondo al cuore” accompagnato dalla sua band. La serata, organizzata dal Comune con la direzione artistica dell’agenzia Eccoci Eventi, prevede anche momenti di intrattenimento e un dj set per concludere i festeggiamenti.

Programma della serata– L’evento inizierà alle ore 22 con la conduzione di Luca Galtieri e Giacomo Aicardi. Alle 23, Ron salirà sul palco per eseguire i suoi successi più celebri, tra cui “Non abbiamo bisogno di parole”, “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, “Anima” e “Piazza Grande”, oltre a brani tratti dal suo nuovo album “Sono un figlio”. Dopo il brindisi di mezzanotte, il concerto riprenderà per lasciare poi spazio al dj set dedicato al pubblico più giovane.

Carriera di Ron– Rosalino Cellamare, in arte Ron, è una delle figure più rappresentative della musica italiana. Con una carriera che vanta ventisei album, otto partecipazioni al Festival di Sanremo (con una vittoria nel 1996 in coppia con Tosca) e successi firmati per altri grandi artisti, Ron continua a incantare generazioni di fan con il suo repertorio.

Organizzazione– Il Capodanno di Savona è promosso dal Comune in collaborazione con il Gruppo Guatti. L’iniziativa mira a offrire un evento gratuito che unisca musica e intrattenimento per cittadini e turisti, valorizzando piazza Sisto IV come punto centrale dei festeggiamenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.