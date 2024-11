Savona: controllore bus aggredito con spray al peperoncino

Brutta disavventura per un controllore della TPL Linea, l’azienda del trasporto pubblico di Savona, ieri pomeriggio in piazza Aldo Moro, vicino alla stazione ferroviaria e al capolinea dei bus. Mentre stava svolgendo il suo lavoro di controllo dei biglietti, il dipendente è stato aggredito da un passeggero che, sprovvisto di biglietto, gli ha spruzzato dello spray al peperoncino sul volto. L'aggressore, subito dopo il gesto, si è dato alla fuga.

L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le autorità locali. Il personale medico, intervenuto tempestivamente sul posto, ha trasportato il controllore in ospedale, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Secondo la prognosi, il dipendente TPL ha riportato lesioni che richiedono 5 giorni di riposo. L’aggressione è ora al centro di un’indagine della polizia di Stato, che sta collaborando con l’azienda per raccogliere informazioni utili. "Stiamo facendo le verifiche del caso e sono al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire esattamente l’episodio", ha dichiarato Giampaolo Rossi, direttore di TPL Linea.

L'episodio di ieri si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico. La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) ha infatti chiesto un incontro urgente con il prefetto di Savona, Angelo De Rogatis, per discutere delle problematiche legate alla sicurezza. In particolare, si teme che le nuove disposizioni aziendali, che prevedono che gli autisti siano incaricati del controllo dei titoli di viaggio a bordo, possano esporre ulteriormente i dipendenti a situazioni di rischio. Questa proposta, tuttavia, non è ancora stata attuata, a causa delle obiezioni sollevate dai lavoratori.