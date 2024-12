Savona: Cassa Edile Awards, i premi ai protagonisti delle costruzioni

L’orgoglio del costruire. E’ stata questa la sintesi di una giornata in cui l’edilizia savonese si è radunata alla Scuola Edile di via Molinero non solo per ritirare un riconoscimento, bensì a certificare un senso d’appartenenza all’interno di un settore che, nonostante le molteplici difficoltà, guarda al domani a testa alta coinvolgendo le nuove generazioni all’insegna di formazione e concretezza: “Grande richiesta del mercato, con stipendi adeguati” spiegano Alberto Formento e Giovanni Grondona, rispettivamente presidente della Scuola e della Cassa Edile di Savona. Tra le presenze in aula, quella di Maria Bianca Baron, direttrice della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili nazionali.

A premiare i vincitori anche il presidente di Ance Liguria, Emanuele Ferraloro, la guida di Ance Savona, Massimo Baccino, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Savona, Francesco Rossello, i rappresentanti di Confartigianato e Cna, Fulvia Becco e Giorgio Grillo.

Più categorie al centro della manifestazione. In quella “Fair Play” legata alle imprese che denunciano da più mesi senza sospensione, premi per le aziende Bellissimo Giuseppe, Castiglia Costruzioni Sas di Castiglia Daniele E, Coedis Società Cooperativa Sociale, Ecoedile srl, Flli Garofalo srl, Flli Grondona Sas di Grondona Viola & C, Formento Filippo Carlo srl, Genesio Costruzioni srl, Icose spa, Impresa Cerruti spa, Mantobit spa, Tecno Costruzioni Srl, T.P Perforazioni, Trevisiol srl.

Nel gruppo “Sprint” legato alle imprese che hanno versato le contribuzioni con una media mensile di almeno 5 giorni di anticipo e sono in regola con un imponibile contributivo di almeno 48 mila euro: Bremic Costruzioni, Costruzioni D.e G. srl, Flli Bologna, Hesse Società Responsabilità Limitata, Ligure Mare Costruzioni di Mazza Fabrizio, Liguria Coperture Srl, Meb Sas di Menaj Arben & C, Verzi Costruzioni srl.

All’interno del premio “Uno di famiglia” che sottolinea l’impegno d’oltre 26 anni nella stessa azienda: Aurelia Giunta per l’impresa Ghidetti Geom Silvano, Daniele Ghislieri per Tecno Costruzioni srl, Rocco Amorelli per Valdora Cesare, Robertino Apicella e Angelo Ledda per Mantobit spa, Enrico Di Meo e Dioniso Tatti per Flli Grondona, Paolo Mendaro con Stefania Muzza, Mauro Pistolozzi, Roberto Revello e Carlo Stivala per Formento Filippo Carlo, Sandro Caprio con Davide Comparin, Jorge Daniel Furlano, Maurizio Garrone, Giorgio Gattero, Angelo Pesce per Icose spa, Salvatore Rapisarda per Delfino Roberto Del Edile.

Quest’ultimo lavoratore è stato insignito anche del premio “Di Padre in Figlio” riservato al figlio di un lavoratore edile con un’anzianità di 26 anni presso la stessa azienda che, a sua volta, lavora presso la stessa impresa dove lavorava in padre. Premiato Lorenzo figlio di Salvatore Lapisarda.

Menzioni speciale per la storica collaborazione a Giovanni Gherzi, presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, e a Giampietro Meinero, in tema di consulenza sulle tematiche del lavoro e sulla relativa formazione sono state consegnate dal direttore Roberto Marson.

Riconoscimenti con il “Premio Fedeltà” a Cristina Rossello e Alessandro Badano: oltre 25 anni di Cassa Edile.

Infine, la pagina legata al futuro, ossia, quella rappresentata dalle nuove generazioni con la presenza sul palco di Luca Vosilla, vice presidente Cassa Edile Savona, Michele Bello, vicepresidente Ente Scuola Edile Savona e Ruggiero Francia, responsabile dell’area didattica dell’ente. A vincere gli attestati Awards 2024 studenti delle varie annualità: Alessandro Montaldo, Cheikh Seye, Ledion Abazaj, Lorenzo Bottero, Giovanni Anello, Antonio Federico, Valerio Savona, Mattia Pullano, Danjel Salvador.