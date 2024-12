Savona, cantiere Aurelia Bis: gli stipendi stanno arrivando, rassicurazioni da Prefetto e Commissario

I lavoratori dei cantieri dell'Aurelia bis avrannoo i loro stipendi entro il 15 dicembre: è la buona notizia dell'incontro di ieri tra il Prefetto di Savona e le sigle sindacali Feneal Uil e Fillea Cgil che hanno espresso soddisfazione per l’impegno assunto dall’azienda sul pagamento delle spettanze e della cassa edile. La struttura commissariale e Anas confermano la volontà di proseguire le attività di cantiere dell’Aurelia Bis, con interventi diretti in caso di necessità.

Incontro col Prefetto - “Ringraziamo il Prefetto per la sensibilità dimostrata”, hanno dichiarato Antonio Sechi e Michele Bello, rappresentanti rispettivamente di Feneal Uil e Fillea Cgil. L’incontro ha permesso di chiarire le prospettive per il pagamento degli stipendi arretrati, della cassa edile e dei TFR entro metà dicembre, con l’azienda pronta a rispettare gli impegni presi.

Interventi straordinari - L’ingegnere Castiglioni, in qualità di commissario, ha sottolineato la disponibilità di Anas a intervenire in surroga per garantire il pagamento ai fornitori e ai subappaltatori, qualora necessario. I sindacati hanno chiesto che tale disponibilità venga estesa anche ai lavoratori in caso di ulteriori difficoltà nei pagamenti.

Dialogo continuo - La necessità di istituire un tavolo di confronto costante è stata ribadita dalle sigle sindacali, che auspicano relazioni sindacali più solide per monitorare l’evoluzione della vertenza. “Abbiamo chiesto incontri periodici per valutare i progressi e affrontare tempestivamente eventuali criticità”, hanno spiegato i rappresentanti.

Assemblea dei lavoratori - Venerdì si terrà un’assemblea delle maestranze per aggiornare i lavoratori sugli sviluppi emersi durante l’incontro in Prefettura e nelle riunioni con le segreterie nazionali. “Siamo certi che, come in passato, anche questa battaglia troverà una soluzione positiva”, hanno affermato i sindacalisti, sottolineando che due importanti risultati sono già stati raggiunti.

Impegno del Prefetto - Il Prefetto di Savona si è impegnato a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, convocando ulteriori incontri per valutare lo stato della vertenza e garantire il rispetto degli accordi presi.