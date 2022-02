Savona Calcio, esonerato Balleri: "Una decisione che non mi aspettavo"

di Maria Grazia Barile

L'ex giocatore della Sampdoria ed opinionista di Telenord è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta col san Cipriano

Fulmine a ciel sereno, o quasi, al Savona dopo la sconfitta casalinga col San Cipriano che ha coinciso con l'aggancio in vetta da parte della Sampierdarenese. Da qui la decisione della società di dare una scossa alla squadra e di esonerare David Balleri che era subentrato a Cristian Cattardico in avvio di stagione. Al suo posto arriva Maurizio Podestà.

David Balleri, ex giocatore della Sampdoria ed opinionista di Telenord, non si aspettava una decisione del genere: “Mercoledì abbiamo perso in Coppa Liguria e con il San Cipriano non abbiamo giocato bene ma non credevo che la società mi mandasse via. Rispetto comunque la scelta e ringrazio il Savona".