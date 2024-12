Savona: Aurelia Bis, incontro in Prefettura, Tafaria (Filca Cisl Liguria) sollecita chiarezza sull’opera

Oggi a Savona si è svolto un incontro in Prefettura sulla delicata vicenda dell'Aurelia Bis, con i lavoratori ancora in sciopero. Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria, ha espresso soddisfazione per l'impegno del Prefetto nel farsi carico della vertenza, evidenziando come l’azienda abbia garantito il pagamento degli arretrati alla Cassa Edile entro il 15 dicembre, insieme ad alcune spettanze ancora in sospeso per i lavoratori.

Tafaria ha poi anticipato che venerdì mattina si terrà un'assemblea dei lavoratori, che decideranno se proseguire lo sciopero o meno. “Siamo seriamente preoccupati per quello che potrà accadere a medio-lungo termine. Il futuro di questo cantiere è incerto, con la mancanza di materiali essenziali come il calcestruzzo, dato che i fornitori sono legittimamente preoccupati per la situazione dell’azienda", ha dichiarato il sindacalista.

Nel frattempo, è previsto un nuovo incontro in Prefettura a metà gennaio, quando l’impresa dovrebbe fornire un quadro più preciso della sua situazione economica, che spera di risollevare attraverso la vendita di alcuni asset. Tuttavia, permangono numerosi interrogativi sul futuro dell’opera. “L’Aurelia Bis deve essere realizzata, e se l’azienda non è nelle condizioni di completarla, si cerchi un’altra soluzione”, ha ribadito Tafaria. Nei prossimi giorni, la Filca Cisl Liguria chiederà un incontro all’assessore regionale Giampedrone.