Savona, addio a Silvano Montaldo: ex assessore al bilancio, fu anche sindaco di Laigueglia

LAIGUEGLIA - E' morto improvvisamente all'età di 66 anni Silvano Montaldo, ex assessore al Bilancio del Comune di Savona dal 2016 al 2021 e attualmente assessore esterno a Laigueglia, figura storica del centrodestra nel Savonese. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione di Laigueglia per un malore. Noto commercialista, da sempre attivo in politica e vicino a Silvio Berlusconi, nella sua vita ha ricoperto diversi incarichi istituzionali: è stato per due volte sindaco di Laigueglia (nel 1995 e nel 1999), poi nuovamente vicesindaco dal 2004 al 2008 e assessore nel mandato successivo.

Vicepresidente della Provincia di Savona dal 2011 al 2014, nel 2016 è stato chiamato come assessore al Bilancio a salvare dal dissesto finanziario il Comune di Savona, raggiungendo l'obiettivo grazie a un piano di riequilibrio decennale. In questo periodo stava preparando la campagna elettorale per le elezioni ad Albenga. A livello professionale è noto soprattutto per essere stato il commercialista di Claudio Scajola.

"La scomparsa prematura di Silvano rappresenta una grave perdita. Una persona perbene, un professionista esemplare, un valore per questo territorio. Grazie alla sua collaborazione è stato avviato il percorso di risanamento dei conti del Comune di Imperia, di Rivieracqua e di Riviera Trasporti". Così il sindaco di Imperia Claudio Scajola ricorda Moltaldo. "Alla figura del tecnico si affianca, nella mia mente, quella dell'amico di una vita. È stato vicino a me e alla mia famiglia in ogni istante, nei momenti belli e in quelli brutti. Il suo addio lascia un vuoto enorme dentro me. Piango la sua scomparsa e a nome mio, del Comune e della Provincia porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti esprime, a nome della Giunta regionale, "profondo cordoglio" per la scomparsa di Montaldo.

"Se ne va una grande persona e un serio professionista che negli anni si è più volte messo a disposizione della nostra regione ricoprendo, con serietà e competenza, diversi incarichi istituzionali nel ponente ligure" Il presidente, l'Ufficio di presidenza e il direttore di Anci Liguria esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Montaldo che faceva parte della grande famiglia di Anci Liguria da tanto tempo. "Perdiamo un uomo di grande intelligenza, competenza e generosità: qualità che ha sempre messo al servizio di tutte le autonomie locali liguri", afferma il direttore Pierluigi Vinai. (ANSA).

MOI/ S56 QBXW