Samp liquidata 5-1 dal Sassuolo, giocatori contestati e Sottil al capolinea

REGGIO EMILIA - Sassuolo-Sampdoria in scena al Mapei Stadium, dove i blucerchiati provano a fermare la capolista. Sottil si gioca la panchina, rilancia Vismara tra i pali e lascia Pedrola ancora in panchina.

Ecco le formazioni iniziali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Muharemovic, Odenthal, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. Allenatore: Fabio Grosso.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Vismara; Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou; Yepes, Meulensteen; Akinsanmiro, Tutino, Sekulov; La Gumina Allenatore: Andrea Sottil

PARTITI! - Samp in classica divisa blucerchiata, attacca nel primo tempo verso il settore riservato ai tifosi doriani in trasferta. Il Sassuolo risponde con la prima divisa, quella neroverde.

6' - Ci prova Sekulov, con una discesa palla al piede sul settore mancino: l'attaccante si infila tra due difensori ed entra in area, il suo destro rasoterra sfila però sul fondo.

11' - Vismara salva il Doria: azione del Sassuolo propiziata da Berardi e rifinita da Thorstvedt, che serve Mulattieri. Il controllo dell'avanti neroverde non sembra preciso, ma Ferrari e Riccio sono colti di sorpresa e lasciano spazio. La conclusione però è respinta in uscita bassa da Vismara, calcio d'angolo.

13' - Ancora Sassuolo sull'asse Berardi-Mulattieri-Thorstvedt, ancora Vismara decisivo nel ribattere la conclusione del norvegese. Samp che adesso patisce i rapidi scambi avversari.

25' - SASSUOLO IN VANTAGGIO: Laurienté anticipa Vismara in uscita. Stavolta non impeccabile il portiere doriano, che calcola male la forza del cross su cui interviene prima l'attaccante avversario. Ioannou e Riccio, però, non pervenuti in fase di copertura, troppo facile per il Sassuolo, 1-0.

40' - Incidente per Alex Ferrari, davvero sfortunato: Meulensteen commette fallo su Thorstvedt, che nella ricaduta colpisce con tutto il peso del corpo il difensore blucerchiato, proprio sul ginocchio. Ferrari resta a terra un paio di minuti con forti dolori, ma poi si avvia alle cure mediche sulle proprie gambe. Grosso spavento, ma cambio scongiurato.

45' - RADDOPPIO SASSUOLO: schema dei padroni di casa su calcio d'angolo, con la spizzata di Thorstvedt sul primo palo e la deviazione decisiva del difensore appostato sul palo opposto. Samp troppo distratta, tutto facile per gli emiliani. Nel frattempo, Ferrari non ce la fa più e chiede il cambio.

45'+2 - Sassuolo vicino anche al terzo gol, con Muharemovic che di testa chiama Vismara alla risposta. Doria che sembra essersi arreso, mentre Vulikic rileva Ferrari. Si chiude così un primo tempo inquietante, per una Samp davvero impalpabile.

SI RICOMINCIA - Due cambi per Sottil: fuori Akinsanmiro e Sekulov, dentro Benedetti e Pedrola. Ma se fosse solo per il rendimento insufficiente del primo tempo, i cambi restanti non sarebbero sufficienti a rivoluzionare una formazione apatica e arrendevole.

55' - Si fa timidamente avanti la Samp, soprattutto grazie a spunti di Pedrola. La prima conclusione degna di nota è però di Benedetti, su cross di Venuti: un tiro fiacco al volo, che si spegne sul fondo. Quarto cambio per Sottil: fuori il solito fischiatissimo La Gumina, dentro Coda. Il Sassuolo resta padrone del campo, ordinato in difesa e pericoloso in contropiede.

63' - Prima vera occasione per la Samp: Tutino di testa su cross di Venuti, è reattivo Moldovan a deviare in angolo. Blucerchiati in grado di rendersi pericolosi dopo un'ora di gioco.

65' - TERZO GOL DEL SASSUOLO: stavolta è una papera di Vismara, che si lascia sfilare sotto le gambe un destro di Pierini. Il goffo intervento del portiere doriano è la fotografia del momento nerissimo dell'Unione Calcio Sampdoria.

75' - SASSUOLO CHE INFIERISCE: il solito Domenico Berardi, all'undicesimo gol in carriera contro la Samp, si toglie la soddisfazione di segnare il poker dei padroni di casa, con un colpo di testa. Doria liquefatto e Sottil al capolinea.

80' - SAMP CHE ACCORCIA LE DISTANZE: non si tratta di risveglio tardivo, ma di calcio di rigore procurato e trasformato da Massimo Coda. Il bomber raggiunge così quota 132, nel suo inseguimento al record assoluto di realizzazioni in Serie B, adesso nelle mani di Stefan Schwoch a quota 135.

86' - Palo colpito da Coda, che incrocia rasoterra di sinistro ma non è preciso quanto sarebbe servito per andare sul 4-2. L'ingresso del bomber resta l'unica cosa positiva della trasferta di Reggio Emilia.

90' - QUINTO GOL NEROVERDE: Berardi sempre più letale per i colori blucerchiati. Per lui doppietta al termine di un'azione manovrata da Doig sulla destra, facile tap-in dal cuore dell'area per il capitano del Sassuolo.

FINISCE 5-1: troppo Sassuolo, troppa poca Sampdoria. Tifosi blucerchiati in trasferta giustamente inviperiti per una prestazione incommentabile: i gruppi organizzati sono scesi nel parterre, al fischio finale, per contestare la squadra. Dopo una tale disfatta di gioco e risultato, l'avventura di Andrea Sottil pare davvero al capolinea.