Sarzana, aeroporto militare, M5S: "No ad addestramento con tecnologia israeliana"

"La Difesa ha sottoposto al Parlamento il progetto per la realizzazione di un centro di addestramento virtuale per i piloti di elicotteri da guerra presso la base dell'aviazione navale Maristaeli dell'aeroporto di Luni-Sarzana, in Liguria. Si tratta di una tecnologia fornita dalla più grande industria militare israeliana, la Elbit System di Haifa, la stessa che produce i micidiali droni Hermes usati per bombardare la Striscia di Gaza. Il Movimento 5 Stelle non è contrario al progetto in sé ma alla partnership con l'azienda israeliana e per questo riteniamo doveroso che il programma, che sarà approvato senza i nostri voti, venga sospeso nella sua realizzazione se non altro per trovare un nuovo fornitore. Finché il criminale governo di Netanyahu continuerà a sterminare i palestinesi di Gaza e ad attaccare le basi Onu in Libano, la Difesa italiana sospenda ogni cooperazione militare con le forze armate e le aziende militari israeliane". Lo affermano in una nota i capigruppo del M5S in Commissione Difesa di Camera e Senato, Marco Pellegrini e Bruno Marton.