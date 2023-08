Santo Stefano Magra, A15: dal 31 agosto restringimento della bretella di accesso

A partire da giovedì 31 agosto fino a mercoledì 13 settembre il tratto di bretella autostradale della A15 nei pressi del casello di Santo Stefano Magra, gestito da Salt, sarà interessato da un restringimento per permettere la sostituzione delle barriere di sicurezza che separano le due carreggiate.

Il cantiere, di una lunghezza di circa 100 metri, porterà a una riduzione della carreggiata da due a una corsia in entrambe le direzioni di marcia. I lavori sono inseriti nel piano di ammodernamento della tratta e sono previsti in un arco di tempo limitato, inoltre non influiranno sul traffico delle rampe di entrata e uscita del casello di Santo Stefano di Magra, che rimarrà operativo.

"Grazie al confronto avviato da Regione Liguria con Salt, in accordo con i comuni della Spezia, Santo Stefano Magra e Vezzano - si legge in una nota della Regione -, è stato possibile portare avanti un percorso di messa in sicurezza molto importante per il miglioramento della viabilità stessa. Le tempistiche scelte per l'intervento rispondono alle esigenze del territorio: la fine del cantiere è infatti prevista prima dell'inizio delle scuole di giovedì 14 settembre. Con questa soluzione sono state evitate possibili interferenze sia con il traffico turistico che con quello della ripresa delle attività didattiche, due momenti solitamente contraddistinti da flussi veicolari intensi".

Mediante questo intervento Salt potrà concludere il primo lotto di installazione delle barriere di sicurezza sulla bretella della A15.