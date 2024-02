Santa Margherita Ligure, inaugurato il nuovo Centro Federale Territoriale della Figc: lo stadio Broccardi coltiverà i talenti calcistici del futuro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Presentato questa mattina a Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, il progetto relativo al Centro Federale Territoriale gestito dalla Figc Liguria che, proprio da oggi, è attivo allo stadio Broccardi di via Garibotti, impianto di proprietà comunale e gestito dall’Asd Sammargheritese. Si tratta del secondo Centro Federale Territoriale in Liguria, oltre a quello di Alassio.

Nel pomeriggio, sul terreno del Broccardi, la cerimonia ufficiale: taglio del nastro e illustrazione del progetto, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della Sammargheritese e della Figc, ma aperta anche a tutte le società calcistiche del territorio, che saranno allo stesso modo coinvolte.

Da oggi, tutti i lunedì pomeriggio, a partire dalle 15:30 e per tre ore e mezza, l’impianto sarà a disposizione della Figc per lo svolgimento delle proprie attività.

«Da parte nostra - rivela Aldo Fuggetta, coordinatore Federale per la Liguria del Settore Giovanile e Scolastico - è stata forte la volontà di instaurare proprio a Santa Margherita Ligure il Centro Federale Territoriale, poiché consideriamo questa location in una posizione ideale e strategica. Svolgeremo sul campo allenamenti diretti da tecnici federali professionisti rivolti a ragazzi delle leve giovanili, maschili e femminili, rientranti in rappresentative regionali, con un occhio di riguardo non soltanto alla parte tecnica ma anche a quella formativa ed educativa, coinvolgendo ovviamente tutte le società calcistiche del territorio. La proposta è quella di un nuovo approccio e di una nuova metodologia di lavoro, favorendo la creazione di un ambiente in cui ogni calciatrice e ogni calciatore possano esprimersi al meglio».

«La Sammargheritese è coinvolta in qualità di gestore del campo sportivo, insieme al Comune di Santa Margherita Ligure, che ne è il proprietario - conferma Andrea Lenzo, presidente dello storico sodalizio arancione - Ospiteremo un Centro Federale Territoriale e questo significa che il connubio tra Sammargheritese e Comune sta facendo sì che l’impianto sportivo di via Garibotti sia adesso idoneo e all’altezza di poter accogliere un progetto di questo tipo e questo è sicuramente un motivo di vanto per entrambi i soggetti, che faranno entrambi gli onori di casa alla Federazione che verrà al Broccardi per svolgere le sedute di allenamento delle proprie rappresentative in totale autonomia».

«È certamente motivo di orgoglio anche per noi dell’Amministrazione comunale che l’impianto sportivo Broccardi sia stato selezionato quale sede del Centro Federale Territoriale della Figc - sottolinea Patrizia Marchesini, Assessore allo Sport del Comune di Santa Margherita Ligure - Si tratta infatti di un impianto su cui l’Amministrazione ha investito con il rifacimento del nuovo manto in erba sintetica e con ulteriori progettazioni, perché crediamo nelle potenzialità di questa struttura che merita di diventare un’eccellenza. Si ringrazia la Figc per aver scelto Santa Margherita Ligure per lo svolgimento delle loro attività sportive unitamente alla Sammargheritese per il meritevole lavoro che svolge quotidianamente con i nostri ragazzi e che ha consentito il coinvolgimento della Federazione in questa nuova esperienza».

«Grazie a Santa Margherita Ligure, la Liguria mantiene attivi due Centri Federali Territoriali - ricorda Simona Ferro, Assessore regionale allo Sport - uno a ponente e uno a levante. Si tratta di un risultato significativo anche perché riusciamo a garantire sul nostro territorio lo stesso numero di Centri Federali Territoriali su cui possono contare regioni ben più estese geograficamente. Ringrazio la Federazione Italiana Gioco Calcio e il Settore Giovanile Scolastico per continuare a mettere a disposizione di tutti i ragazzi e dei tecnici liguri due presidi d’eccellenza per la formazione e la crescita calcistica».