Santa Margherita Ligure, anche nel 2023 autobus gratis per gli over 70

Anche per il 2023 bus gratis per i cittadini over 70 di Santa Margherita Ligure. L'Amministrazione ha raggiunto l'accordo con Amt per rinnovare l'agevolazione riservata a quella fascia di popolazione che talvolta ha difficoltà a utilizzare mezzi privati per spostarsi. Il provvedimento introdotto l'anno scorso è stato molto apprezzato ed è stato un incentivo al mezzo pubblico per chi non era solito utilizzarlo. Per questo l'Amministrazione ha lavorato per poterlo mantenere anche nel 2023.

La modalità di fruizione seguirà una nuova formula di sperimentazione. Gli aventi diritto, circa un quarto dei cittadini, potranno viaggiare gratuitamente sette giorni su sette e 24 ore su 24 - su tutti i bus e tutte le tratte della provincia di Genova, in pratica sul territorio dell'ex Atp ad esclusione quindi del capoluogo ligure (ma potranno raggiungerlo partendo da Santa Margherita Ligure). Il rilascio dei titoli di viaggio avverrà presso la biglietteria di piazza V. Veneto di Santa Margherita Ligure (infopoint) e sarà a carnet di 20 corse; in pratica Amt non rilascerà più un abbonamento annuale ma - sempre gratuitamente - un blocchetto di 20 biglietti che dovranno essere obliterati a bordo ogni qual volta che si usufruisce di una corsa. Una volta terminato, il carnet potrà essere richiesto un nuovo carnet sempre gratuitamente.

"Siamo molto felici di poter dare la buona notizia ai nostri cittadini - spiega il sindaco Paolo Donadoni - Ringraziamo Amt per aver accolto la nostra richiesta e per aver lavorato insieme. Dare la possibilità alla nostra popolazione anziana di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici significa dare loro un'autonomia negli spostamenti e un risparmio che di questi tempi di rincari può fare la differenza nell'economia quotidiana". Per la nuova sperimentazione il Comune di Santa Margherita Ligure verserà 48 mila euro ad Amt.