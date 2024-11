Santa Margherita: cultura, lo storico periodico "Bacherontius" festeggia i 55 anni con un convegno

Il 15 novembre 1969 nasceva il periodico "Bacherontius", un punto di riferimento culturale per il Tigullio, che oggi celebra 55 anni di attività ininterrotta. Il giornale, fondato da Marco Delpino, si distingue per il suo impegno verso la stampa indipendente e per la sua attenzione alle tematiche locali e generali. La festa per il grande anniversario si terrà domenica 17 novembre, con un incontro nella Sala di "Spazio Aperto" a Santa Margherita Ligure, un evento che segna l'inizio delle celebrazioni per questo traguardo storico.

Storia e missione - "Bacherontius" nasce come un semplice ciclostilato presso la sede dell'Azione Cattolica di Santa Margherita Ligure. Da allora, il periodico ha attraversato decenni di cambiamenti, rimanendo un baluardo della stampa libera e indipendente. Oggi il periodico continua ad essere pubblicato ogni due mesi in formato rivista, con una tiratura di 52 pagine a colori, mantenendo sempre il suo spirito iniziale di cultura e informazione. Il giornale non contiene pubblicità, sostenendosi esclusivamente grazie agli abbonamenti dei suoi lettori, che possono sottoscrivere l'abbonamento a partire da un contributo minimo di 20 euro all'anno. "Bacherontius" si occupa di una vasta gamma di tematiche: dal sociale all'ambiente, dalla storia alla cultura, senza dimenticare satira e inchieste. Un mix che lo rende un'informazione completa e senza filtri, libera da influenze esterne.

Le novità editoriali - Durante l'incontro di domenica, "Bacherontius" presenterà alcuni dei suoi ultimi lavori, tra cui il libro "Il Tigullio in cucina - Pesce", edito in collaborazione con il gruppo "Il Tigullio". L’opera, che celebra la tradizione gastronomica locale, sarà una delle protagoniste di una serie di presentazioni che daranno il via alle celebrazioni per il 55° anniversario. Il libro si aggiunge a una lunga serie di pubblicazioni che "Bacherontius" e l'associazione culturale "Tigulliana" hanno promosso negli anni, confermando l'impegno del periodico verso la valorizzazione della cultura locale.

Il Premio Letterario "Santa Margherita Ligure" - Accanto alla pubblicazione, "Bacherontius" e "Tigulliana" sono anche promotori del Premio Letterario Internazionale "Santa Margherita Ligure-Franco Delpino", un evento che quest’anno celebra la 47ª edizione. Questo premio, che riconosce opere di valore nel panorama letterario, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi della riviera ligure, consolidando ulteriormente il legame tra il periodico e il territorio.

La continua crescita di "Bacherontius" - Nonostante le difficoltà del mercato editoriale, "Bacherontius" è riuscito a mantenere la sua identità, crescendo e adattandosi alle nuove esigenze dei lettori. Il periodico ha saputo rimanere fedele alla sua missione di informazione critica e libera, continuando a fare della qualità e dell'autonomia editoriale il suo punto di forza. Il compleanno del 17 novembre non sarà solo un momento per ricordare il passato, ma anche per guardare al futuro. "Bacherontius" ha saputo mantenere viva la sua funzione di servizio alla comunità, anche in un'epoca in cui il mondo dell’informazione è in costante evoluzione.