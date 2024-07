Sansa: "Dimissioni Ermini da direzione Pd importante segno cambiamento, Schlein e Orlando hanno preso posizione netta"

"È stato giusto sollevare una questione che ci ha messo a disagio. Si è deciso di affrontare il problema della nomina di Ermini anche se non c'era un'inchiesta penale, come quella che ha travolto il centrodestra e Toti. Andrea Orlando e i dirigenti del Pd di Elly Schlein hanno preso una posizione netta. È un importante segno di cambiamento per il Partito Democratico e per tutta la coalizione". Così il capogruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria Ferruccio Sansa commenta la decisione di David Ermini di lasciare la direzione nazionale del Pd a seguito delle polemiche per la sua nomina a presidente della holding del Gruppo Spinelli, l'imprenditore portuale agli arresti domiciliari al centro dell'inchiesta per corruzione in Liguria.

"Quello che era un inciampo è diventato occasione per imboccare con più decisione la strada del rinnovamento. - commenta Sansa - Della lotta ai conflitti di interesse e alle questioni di opportunità. Non c'è una terza via. O si cambia oppure no. Avanti così".