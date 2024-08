Sanremo, ruba uno scooter e scappa: giovane arrestato dai carabinieri

Nella notte di lunedì, i carabinieri del comando provinciale di Imperia hanno arrestato un ragazzo dopo aver rubato uno scooter a Sanremo, nel parcheggio di via San Francesco.

Il giovane, un ventiduenne originario di Biella, residente in un Comune della cittadina piemontese e già noto alle forze dell’ordine, ha approfittato del buio e dell'aiuto di due complici per avvicinarsi al mezzo, quando è stato notato da alcuni residenti mentre armeggiava con il blocca sterzo. Alla fine è riuscito a forzare il blocco e a mettere in moto il mezzo, a bordo del quale si è poi allontanato in direzione di via Asquasciati.

I militari sono stati così allertati e si sono messi alle ricerche del giovane, poi fermato in via Acquasciati. Lo scooter, un Yamaha Aerox di proprietà di una residente del posto, è stato immediatamente restituito al proprietario.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato momentaneamente trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nelle camere di sicurezza della caserma della Compagnia Carabinieri di Sanremo e in mattinata si è tenuta l’udienza di convalida, al termine della quale il ragazzo è stato sottoposto, in attesa del giudizio, alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso la sua residenza in provincia di Biella: deve rispondere del reato di furto aggravato in concorso, reato per cui rischia sino a sei anni di reclusione.