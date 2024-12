Sanremo: la 'Città dei Fiori' sul podio delle mete turistiche per le vacanze di Natale

Le festività natalizie del 2024 si preannunciano come un periodo di grandi spostamenti, con 16,3 milioni di presenze previste nelle strutture ricettive italiane. Tra le destinazioni più popolari, spicca Sanremo, che si conferma tra le 10 mete preferite dai turisti italiani. I dati forniti da BWH Hotels Italia & Malta evidenziano un interesse crescente per grandi città come la città dei fiori, ma anche per località meno convenzionali, che rispondono alla domanda di esperienze autentiche, benessere e tranquillità. Rosa Giglio, Head of Marketing & Communication di BWH Hotels Italia & Malta, sottolinea: “I nostri dati mostrano un aumento delle presenze del 4% rispetto allo scorso anno, con una preferenza per soggiorni più lunghi. In particolare, notiamo una crescita delle prenotazioni da parte delle coppie e un interesse crescente per destinazioni meno convenzionali come Sanremo, che rispondono al bisogno di autenticità e di connessione con la tradizione”.

Secondo l’Osservatorio Bit, il 60% delle prenotazioni natalizie è stato confermato con almeno 90 giorni di anticipo, con un aumento del 12% dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2023. Le città d’arte come Venezia, Verona, Torino, Napoli e Roma restano tra le preferite, ma emergono anche località più tranquille e suggestive come Arezzo, Trento e le stazioni sciistiche, tra cui San Martino di Castrozza e Sestola, dove la domanda è in forte crescita.

Sanremo, in particolare, ha visto un aumento delle preferenze durante il periodo natalizio, grazie al suo fascino senza tempo, anche d’inverno. La città, che già durante l’estate è famosa per il suo festival e il suo clima mite, si trasforma in un incantevole borgo da scoprire tra luci, passeggiate sul lungomare e mercatini. Una delle attrazioni principali è la ‘Pigna’, il nucleo medievale della città, dove i visitatori possono perdersi tra viuzze caratteristiche e suggestive fortificazioni.

La conferma di Sanremo tra le destinazioni più gettonate per il Natale arriva anche dall’interesse per le altre città italiane, come Roma, che accoglierà migliaia di turisti con le sue luminarie natalizie e il Giubileo che inizierà il 24 dicembre. Allo stesso modo, altre città come Napoli, Verona e Venezia sono apprezzate non solo per la loro storia, ma anche per i tradizionali mercatini e le manifestazioni natalizie che rendono unica l'atmosfera invernale.

Le 10 mete italiane più prenotate per Natale 2024

Roma: le luci natalizie e il Giubileo attirano turisti in ogni angolo della capitale, con la possibilità di visitare i tradizionali mercatini e assistere a eventi religiosi.

Arezzo: la città medievale ospita il Villaggio Tirolese in Piazza Grande e presepi artistici nei borghi circostanti, tra cui uno dei più suggestivi a Monterchi.

Sanremo: la città dei fiori si fa apprezzare anche d'inverno, con il suo incantevole nucleo storico, il Mercatino dell'Antiquariato e la magia delle passeggiate sul lungomare.

San Martino di Castrozza: meta perfetta per gli amanti dello sci e delle escursioni sulla neve, con paesaggi fiabeschi e tradizionali mercatini di Natale.

Venezia: meno affollata d'inverno, offre un’atmosfera unica con il Mercatino di Natale di Campo Santo Stefano e il Concerto di Natale nella Basilica di San Marco.

Verona: la città di Romeo e Giulietta è particolarmente affascinante in inverno, con il mercatino natalizio in Piazza dei Signori e la rassegna ‘Presepi dal mondo’.

Napoli: la città partenopea si trasforma nel cuore pulsante del Natale, con la famosa ‘via dei presepi’ e una vista spettacolare sul Golfo di Napoli.

Trento: la città del Natale, con il suo Mercatino e le decorazioni luminose, è una delle mete più amate dalle famiglie e dagli amanti delle tradizioni.

Torino: le luci natalizie e gli eventi nella capitale sabauda trasformano la città in un luogo magico da scoprire, con il tradizionale Villaggio di Natale in Piazza Solferino.

Sestola: conosciuta come "La Perla dell'Appennino", questa località emiliana è perfetta per chi cerca tranquillità, sport invernali e un’atmosfera accogliente durante le festività natalizie.





Il trend delle vacanze natalizie: più soggiorni lunghi e destinazioni alternative

Il 2024 segna un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori: sempre più italiani e turisti scelgono vacanze più lunghe, con soggiorni che vanno da 3 a 4 notti. A dimostrazione di ciò, secondo i dati di BWH Hotels Italia & Malta, si osserva una crescita del 21% delle prenotazioni da parte delle coppie, con un forte orientamento verso esperienze più intime, tranquille e rilassanti.

In generale, cresce anche l’interesse per esperienze autentiche, lontane dai percorsi turistici più battuti. Località come Sanremo, Arezzo, Sestola e Trento rispondono a questa domanda, offrendo un mix di tradizione, cultura e benessere che arricchisce l’offerta natalizia del 2024.

Con un aumento della spesa media (+4% rispetto al 2023) e un generale entusiasmo per viaggiare, le festività natalizie di quest’anno si preannunciano come un momento speciale per chi sceglie l’Italia per le proprie vacanze.