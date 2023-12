Sanremo, incidente sul lavoro a Valle Armea: operaio perde entrambe le gambe

Un operaio di circa 60 anni, residente a Taggia, ha subito l'amputazione di entrambe le gambe in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto presso la ditta Riviera Recuperi, azienda che opera nel recupero e smaltimento dei rifiuti a Valle Armea, a Sanremo. L'uomo, per motivi sconosciuti, era entrato in una pressa che viene utilizzata per imballare carta, cartone e plastica.





Sul posto era intervenuto il personale sanitario del 118, mentre l'elicottero Grifo era stato utilizzato per il trasporto del paziente, che aveva riportato gravi ferite alle gambe: l'operaio è stato intubato e trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove attualmente è ricoverato in prognosi ; i medici lo hanno sottoposto ad interventi chirurgici per salvare l'uso delle articolazioni.





Il ferito è considerato un operaio esperto, da anni dipendente della ditta e per questo motivo i suoi colleghi non sanno al momento spiegare le ragioni che lo hanno indotto a entrare nel macchinario. Alcuni di loro lo definiscono un atteggiamento "anomalo".





"Siamo vicini alla famiglia" è il commento del direttore tecnico dell'azienda, Luca Ortu. L'incidente ha lasciato tutti sconcertati, anche perché gli operai sono molto legati tra loro. Indagini sono ora in corso da parte dell'Asl e dell'Ispettorato del Lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e per verificare il rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro.