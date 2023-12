Sanremo, il sindaco Biancheri accende l'albero di Natale insieme a Cristina D'Avena: "Grazie a lei per essere stata con noi nonostante gli impegni"

"E' un Festival particolare, anche perché per me sarà l'ultimo come sindaco. Mi sono incontrato alcuni giorni fa con Amadeus, a Roma, e credo che stia preparando qualcosa di davvero di straordinario. Noi, comunque, puntiamo molto sulle collaterali e il palco in piazza. Sarà un grande Festival".

Lo ha detto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, in serata, a margine dell'accessione dell'albero di Natale, in piazza Borea d'Olmo alla presenza di centinaia di persone attratte anche dalla presenza di una madrina d'eccezione, la cantante Cristina D'Avena. "Dobbiamo dare merito a Cristina - ha detto il primo cittadino - al di là dei due concerti favolosi a Sanremo: la scorsa estate e ieri sera; ma il fatto che è rimasta qui un giorno in più malgrado i mille impegni, per accompagnarci nell'accensione dell'albero. E' una questione di affetto per la nostra città e per i nostri ragazzi. Non dimentichiamoci che abbiamo avuto due natali complicatissimi che sono stati quelli del Covid, adesso c'è molta più facilità a organizzare e c'è stata una grande programmazione da parte di tutta la squadra e dell'assessorato al Turismo". Per Cristina D'Avena "è stata una emozione unica, tra ieri e oggi. Anche l'accensione dell'albero, con il tempo che è stato clemente. Sono orgogliosa di questa opportunità. Oggi a Sanremo ho visto tanti sorrisi".