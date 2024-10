Sanremo Giovani: i genovesi "Questo e Quello" tra i finalisti

Sono 24 i semifinalisti di Sanremo Giovani, scelti dalla Commissione musicale - presieduta dal direttore artistico Carlo Conti - dopo le audizioni dal vivo, che hanno visto ieri, mercoledì 23 ottobre, sfilare sul palco della Sala A di via Asiago a Roma i 46 selezionati tra i 564 iscritti.

Tra le 24 proposte ci sono anche i due artisti genovesi Francesco Mannella e Stefano D'Angelo, in arte "Questo e Quello" con il brano "Bella balla": unici rappresentanti della Liguria e di Genova, a tramandare una tradizione musicale e cantautorale ligure, che ha avuto anche in passato grandi personaggi nella kermesse nazionale e internazinale sanremese.

Questo e Quello sotto l'egida dell' etichetta discografica "Maledetta Records" pur giovanissimi hanno già all'attivo alcuni brani: "Questo o Quello e "Veloce" uscito ai primi di ottobre. Con "Bella balla" portano ancora una volta avanti un sound nuovo e accattivante frutto di diverse commistioni musicali tra pop, rap, blues e soul. Sono autori di musica e testi e con la conquista della finale di Sanremo Giovani vogliono appunto continuare a portare avanti una tradizione che in Liguria ha proposto autori e musicisti che vanno da Ivano Fossati, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli fino ad arrivare agli odierni Bresh, Alfa e Olly.

La corsa verso l'Ariston inizierà da martedì 12 novembre, in cinque appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay), per scoprire i finalisti che il 18 dicembre, su Rai 1, si contenderanno 4 posti per il Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte. I 24 giovani artisti dovranno sfoderare le migliori armi per convincere la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda), per conquistare poi in 12 la semifinale del 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 (e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli). Infine, i 6 più votati (più 2 artisti provenienti da "Area Sanremo") approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima del 18 dicembre e da lì verso l'Ariston e a Sanremo 2025. "Il nuovo panorama musicale proposto a Sanremo Giovani è molto vario, si spazia dalla musica d'autore al pop, dal rap alle nuove sonorità", spiega Carlo Conti. "Abbiamo ascoltato tante canzoni, tanta bella musica e testi mai banali, in molti casi anche su temi significativi. In ogni concorrente abbiamo scoperto storie interessanti, sogni, speranze, e soprattutto tanta energia; alcuni stupiranno il pubblico sia per la musica che per i contenuti. Da ragazzi giovanissimi non ti aspetti una tale maturità artistica - prosegue Conti - invece sono già pronti e consapevoli della propria forza, sapendo tenere molto bene il palco. La Commissione ha privilegiato soprattutto gli artisti, non solo la canzone presentata in gara. L'augurio è che i ventiquattro selezionati facciano davvero un lungo ed esaltante percorso artistico, così come anche i tantissimi che hanno partecipato sin qui alle selezioni abbiano presto l'occasione di dimostrare con successo ciò che valgono".