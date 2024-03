Sanremo: deve scontare 10 anni per violenza e maltrattamenti, arrestato dai carabinieri

Un uomo di 46 anni residente a Sanremo, condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale continuati nei confronti della compagna, è stato arrestato dai carabinieri su ordine per la carcerazione, emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Imperia.



L'esecuzione dell'ordine di carcerazione è avvenuta dopo la conferma in Appello della condanna e l'inammissibilità dell'ulteriore ricorso per Cassazione. Gli inquirenti ritengono che per quasi due anni abbia assunto comportamenti vessatori e maltrattato la donna con cui conviveva.



Oltre alla reclusione, all'uomo sono state comminate anche le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio della tutela, curatela e amministrazione di sostegno, la perdita al diritto degli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.